Экономика

Резиденты ОЭЗ «Моглино» поделятся опытом локализации бизнеса в России

Резиденты особой экономической зоны «Моглино» поделятся своим опытом локализации бизнеса в России с членами Финско-Российской Торговой Палаты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОЭЗ, обмен опытом состоится в Санкт-Петербурге 15 ноября в «Доме Финляндии».

Действующие резиденты «Моглино» - финско-российское предприятие «Нор-Маали» и проект эстонско-российского инвестора по строительству воздухоразделительного завода «Елме Мессер РУС» - поделятся своим практическим опытом открытия производств на территории ОЭЗ.

Бизнес-партнеры ОЭЗ «Моглино» - компании SCHNEIDER GROUP и KPMG - раскроют юридические и налоговые аспекты открытия производства в России и подробно остановятся на вопросах, которые должен решить бизнес, приходящий в страну.

Представители особой экономической зоны также расскажут о преимуществах локализации производственной площадки, льготах и преференциях ведения бизнеса в ОЭЗ, услугах, предлагаемых инвесторам, познакомят с экономическими и инвестиционными возможностями Псковского региона.