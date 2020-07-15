Экономика

7 причин отправиться в магазин «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» прямо сейчас

Магазин холодильного оборудования и расходных материалов «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» открылся на улице Леона Поземского в марте прошлого года. За этот небольшой срок он успел стать настоящей находкой для тех, кому нужны кондиционеры, фреоны, манометрические станции, вакуумные насосы и другие расходные материалы, которые необходимы для работы мастерам холодильного оборудования и кондиционирования. Также в магазин идут горожане с вопросами по бытовому холоду и кондиционированию. Мы выяснили, чем магазин полезен и удобен.

1. Широкий ассортимент

И это не пустая фраза из рекламного проспекта. На витринах магазина компрессоры, фреоны, медные трубы, масла, инструмент, расходные материалы монтажника. Тут хорошо знают своих покупателей, ассортимент в наличии подобран грамотно, поэтому на вопрос о самых популярных позициях отвечают: «Все ходовое!». Изделия, которыми здесь торгуют, сделаны в Италии, России, Мексике и других странах, где знают о точном соответствии правилу «цена - качество».

Однако полки в магазине показывают только часть товаров, которые реализует «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД». Еще больше товаров привозят под заказ, в том числе крупногабаритные сплит-систем и холодильные камеры. Тут подберут любые позиции, которые могут понадобиться в деле охлаждения.

2. Грамотные консультации

Специалист, взаимодействующий с покупателями в магазине, имеет высшее профильное образование рефмеханика и опыт работы по специальности, поэтому инженер холодильного оборудования, как никто другой, знает о потребностях приходящих к нему псковичей. С профессионалами он говорит на одном языке, а тем, у кого возникают трудности в быту, подскажет, как правильно устранить проблему.

Например, пока покупатель разглядывает комплектующие для кондиционера, специалист напомнит, что проводить обслуживание агрегата нужно минимум дважды в год, измерять давление, чистить пыль на внутреннем и наружном блоках. Особое внимание обратить на испаритель, где во влажной среде скапливаются микробы. Если кондиционер вовремя не обслужить, он может поломаться, а воздух, который охлаждает такой агрегат становится попросту опасным для органов дыхания. Особенно в нынешние коронавирусные времена совет нелишний и абсолютно бесплатный.

3. Удачное расположение

Адрес магазина: Псков, ул. Леона Поземского, 110. Он стоит на одной из важнейших городских магистралей. Сюда быстро можно приехать из центра и на автомобиле, и на автобусе — остановка находится сразу у магазина. Все на виду, не нужно мотаться по промзонам в поисках того самого павильона с секретным номером.

В непосредственной близости — стройрынок на Алмазной. Такое соседство оценят те, кто делает ремонт или занят стройкой. Купить холодильное оборудование можно вместе с другими материалами. Экономия времени, да и за доставку два раза платить не придется.

4. Доставка

При покупке на сумму от 5000 рублей — бесплатная доставка в пределах Пскова. Для заказа в магазин ехать необязательно, все сами привезут. Это очень удобно, если агрегат потек, деталь нужна срочно, мотаться туда-сюда по городу нет ни минуты. Товар можно выбрать на сайте www.zipvertex.ru. Звонок в магазин по телефону 8 (8112) 60-07-08 (добавочный 3) поможет быстро решить проблему. Также по телефону можно уточнить цену, актуальную на дату заказа.

Доставка по области тоже есть, ее условия оговариваются индивидуально.

5. Поддержка региональной экономики

Предприятие зарегистрировано в Псковской области. Это не только рабочие места для местных, но и поступление абсолютно всех налогов в казну региона. Каждый покупатель, выбирающий покупку в «ПСКОВСКОМ ХОЛОДЕ», получает качественный товар и надежный сервис, а заодно поддерживает местную экономику.

6. Удобная форма оплаты

В магазине работают по наличному и безналичному расчету с НДС. Можно воспользоваться терминалом или оплатить покупку с телефона по QR-коду. С предприятиями заключаются договоры на поставку расходных материалов для холодильного оборудования.

7. Регулярные акции

Раз в неделю в магазине меняют спецпредложения. Например, сейчас действует акция: при покупке на сумму от 3000 рублей — припой в подарок. Лучше заглядывать в «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» почаще, чтобы не упустить свою выгоду.

«Польза для покупателей — это наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждый уходил от нас с качественным товаром и приятным впечатлением от обслуживания, - говорит директор магазина Анатолий Игнатенко. - Покупатели возвращаются раз за разом, выбирают именно нас, значит, мы все делаем правильно. База постоянных покупателей подтверждает нашу грамотную работу. С каждым днем клиентская база увеличивается. Спасибо, что выбираете нас!»

«ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» - это синоним надежности и долговечности.

Магазин «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД»

Псков, ул. Л. Поземского, 110 (здание льнокомбината)

8 (8112) 60-07-08 (добавочный 3)