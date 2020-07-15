7 причин отправиться в магазин «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» прямо сейчас

Магазин холодильного оборудования и расходных материалов «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» открылся на улице Леона Поземского в марте прошлого года. За этот небольшой срок он успел стать настоящей находкой для тех, кому нужны кондиционеры, фреоны, манометрические станции, вакуумные насосы и другие расходные материалы, которые необходимы для работы мастерам холодильного оборудования и кондиционирования. Также в магазин идут горожане с вопросами по бытовому холоду и кондиционированию. Мы выяснили, чем магазин полезен и удобен.
И это не пустая фраза из рекламного проспекта. На витринах магазина компрессоры, фреоны, медные трубы, масла, инструмент, расходные материалы монтажника. Тут хорошо знают своих покупателей, ассортимент в наличии подобран грамотно, поэтому на вопрос о самых популярных позициях отвечают: «Все ходовое!». Изделия, которыми здесь торгуют, сделаны в Италии, России, Мексике и других странах, где знают о точном соответствии правилу «цена - качество».
Однако полки в магазине показывают только часть товаров, которые реализует «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД». Еще больше товаров привозят под заказ, в том числе крупногабаритные сплит-систем и холодильные камеры. Тут подберут любые позиции, которые могут понадобиться в деле охлаждения.
Специалист, взаимодействующий с покупателями в магазине, имеет высшее профильное образование рефмеханика и опыт работы по специальности, поэтому инженер холодильного оборудования, как никто другой, знает о потребностях приходящих к нему псковичей. С профессионалами он говорит на одном языке, а тем, у кого возникают трудности в быту, подскажет, как правильно устранить проблему.
Например, пока покупатель разглядывает комплектующие для кондиционера, специалист напомнит, что проводить обслуживание агрегата нужно минимум дважды в год, измерять давление, чистить пыль на внутреннем и наружном блоках. Особое внимание обратить на испаритель, где во влажной среде скапливаются микробы. Если кондиционер вовремя не обслужить, он может поломаться, а воздух, который охлаждает такой агрегат становится попросту опасным для органов дыхания. Особенно в нынешние коронавирусные времена совет нелишний и абсолютно бесплатный.
Адрес магазина: Псков, ул. Леона Поземского, 110. Он стоит на одной из важнейших городских магистралей. Сюда быстро можно приехать из центра и на автомобиле, и на автобусе — остановка находится сразу у магазина. Все на виду, не нужно мотаться по промзонам в поисках того самого павильона с секретным номером.
В непосредственной близости — стройрынок на Алмазной. Такое соседство оценят те, кто делает ремонт или занят стройкой. Купить холодильное оборудование можно вместе с другими материалами. Экономия времени, да и за доставку два раза платить не придется.
При покупке на сумму от 5000 рублей — бесплатная доставка в пределах Пскова. Для заказа в магазин ехать необязательно, все сами привезут. Это очень удобно, если агрегат потек, деталь нужна срочно, мотаться туда-сюда по городу нет ни минуты. Товар можно выбрать на сайте www.zipvertex.ru. Звонок в магазин по телефону 8 (8112) 60-07-08 (добавочный 3) поможет быстро решить проблему. Также по телефону можно уточнить цену, актуальную на дату заказа.
Доставка по области тоже есть, ее условия оговариваются индивидуально.
Предприятие зарегистрировано в Псковской области. Это не только рабочие места для местных, но и поступление абсолютно всех налогов в казну региона. Каждый покупатель, выбирающий покупку в «ПСКОВСКОМ ХОЛОДЕ», получает качественный товар и надежный сервис, а заодно поддерживает местную экономику.
В магазине работают по наличному и безналичному расчету с НДС. Можно воспользоваться терминалом или оплатить покупку с телефона по QR-коду. С предприятиями заключаются договоры на поставку расходных материалов для холодильного оборудования.
Раз в неделю в магазине меняют спецпредложения. Например, сейчас действует акция: при покупке на сумму от 3000 рублей — припой в подарок. Лучше заглядывать в «ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» почаще, чтобы не упустить свою выгоду.
«Польза для покупателей — это наш приоритет. Мы стремимся, чтобы каждый уходил от нас с качественным товаром и приятным впечатлением от обслуживания, - говорит директор магазина Анатолий Игнатенко. - Покупатели возвращаются раз за разом, выбирают именно нас, значит, мы все делаем правильно. База постоянных покупателей подтверждает нашу грамотную работу. С каждым днем клиентская база увеличивается. Спасибо, что выбираете нас!»
«ПСКОВСКИЙ ХОЛОД» - это синоним надежности и долговечности.