Экономика

Псковские предприниматели могут сэкономить на продажах в интернете

В непростые времена часто вспоминают китайское слово «кризис», состоящее из двух иероглифов, «опасность» и возможность». Но что это значит на русской почве? Какие возможности открыла пандемия для тех, кто продолжает делать свое дело, сохраняет коллектив и даже расширяет рынок сбыта? Появился инструмент, который одновременно помогает решить конкретную задачу, при этом еще и позволяет бизнесу сэкономить. Разбираемся на конкретном примере в тонкостях интернет-эквайринга - оплаты товаров и услуг в интернете.

Псковское ООО «Ива» - один из крупнейших оптовых продавцов лекарственных трав и специй в России. Пандемия совпала с планами компании по интернет-продвижению. Было решено открыть сайт, где кафе и магазинчики могли бы закупаться мелким оптом. Пока разработчики рисовали сайт, руководство решало один из важнейших вопросов: каким образом проводить оплату.

Когда мы оплачиваем в обычном магазине покупки картой, то мало задумываемся о технической сути происходящего. Однако терминалы подключены к счетам в одном из банков. Называется это эквайринг. Банк помогает магазину не упустить клиентов с картами (а мелочью звенеть уже мало кто хочет, проще с картой уйти к конкурентам), а магазин платит банку комиссию. В интернет-магазинах все то же самое.

Руководству «Ивы» предстояло ответить на главный вопрос. Интернет-эквайринг от какого банка подключить к новому сайту?

«Обратились в три разных банка, - рассказывает Елена Смирнова, финансовый директор ООО «Ива». - В одном из них мы когда-то держали все обороты, свыше миллиарда рублей в год. Персональный менеджер перевел нас на общение в подразделение, которое занимается эквайрингом, видимо, находящееся в другом регионе. Там нашей фирмы вообще не знали! Нам потребовались выписки из банков с подтверждением оборотов. В итоге ставку предложили в два раза выше, чем остальные банки. Мы поняли, что в нас не заинтересованы».

В другом банке слишком длинной показалась цепочка решения вопросов. Сначала обращаешься к персональному менеджеру, задаешь ему свой вопрос, он связывается со специалистом, передает его ответ. В бизнесе порой нужно действовать решительно и быстро, промедление в таких случаях в буквальном смысле дорого обходится.

«И только в третьем банке общение происходило напрямую со специалистом, мы задавали вопросы и сразу получали ответы, - говорит Елена Смирнова. - Порядок взаимодействия совсем другой».

Третьим банком, на котором компания в итоге остановила свой выбор, стал Сбербанк. Его же рекомендовали разработчики сайта. Они создали уже не один интернет-магазин, подключали разные банки, так что говорили на основе реального опыта других предпринимателей. Рекомендацию свою мотивировали удобством, простотой и скоростью подключения услуги.

Тем более, что сейчас Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу для тех, кто через интернет продает товары и оказывает услуги. Важный критерий: эти товары и услуги должны быть социально значимыми. Под льготную ставку попадает розничная продажа продуктов питания, медицинских товаров, бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тысяч рублей, одежды и товаров повседневного спроса. Комиссия до 30 сентября — 1%.

«Партнерам, которые подпадают под льготную комиссию, мы направляем информационные уведомления, - сообщила Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка. - Такие меры приняты для поддержки и сохранения бизнеса. Эта же сниженная ставка доступна и для новых партнеров, чей бизнес ведется в социально значимых направлениях. Подключить интернет-эквайринг они могут, в том числе, используя онлайн-заявку в Сбербанк Бизнес Онлайн».

При выборе банка вспомнили в «Иве» и собственный опыт по работе с другими продуктами Сбербанка. В частности, подключили зарплатный проект в другом банке, предложившем различные преференции фирме и сотрудникам, но в результате на данный момент подавляющее большинство сотрудников получают зарплату на карты Сбербанка.

«В Сбербанке мы себя чувствуем комфортно. Там удобно бухгалтерам, выгодно сотрудникам. Я знаю, кому позвонить с вопросом, даже в нерабочее время менеджер поднимает трубку, решает наш вопрос».

Раньше «Ива» не пользовалась эквайрингом, ни онлайн, ни офлайн. Первый опыт оказался удачным. Сайт уже работает, оплата проходит без сбоев, объёмы продаж растут.