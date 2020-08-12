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Экономика

О безопасном и быстром переезде в облако расскажут псковичам на онлайн-конференции

12.08.2020 18:10|ПсковКомментариев: 0

Эксперты облачного рынка 13 августа в 11:00 на бесплатной онлайн-конференции расскажут, как как организовать быстрый и безопасный «переезд» в облако провайдера. Ее участники узнают, как правильно подготовиться к миграции и провести ее так, чтобы это не стало новой головной болью для бизнеса.

Ведь не секрет, что несмотря на растущий спрос на облака, пока еще не все готовы перейти на облачную модель. Часто непонятно, с чего лучше начать и как на практике происходит переход в облако провайдера.

Своим опытом поделятся представители провайдеров #CloudMTS и «ИТ-ГРАД», одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения для виртуализации VMware, а также европейского интегратора - компании Kraftvaerk.

О миграции глазами клиента расскажет универсальный дистрибьютор химического сырья и материалов в России и странах СНГ - компания Русхимсеть. По итогам мероприятия участники получат подробный гайд по миграции с комментариями экспертов.

В программе бесплатной конференции:

  • Как правильно спланировать миграцию и не пропустить важные шаги
  • Технические особенности «переезда» в облако: от подготовки к миграции до запуска сервисов на площадке провайдера
  • Кто за что отвечает: ответственность провайдера и клиента при миграции
  • Как мигрировать в облако без остановки бизнес-процессов на примере реализованных проектов
  • Демо по запуску миграции в облако провайдера

Среди спикеров руководитель IaaS-направления облачного бизнеса МТС Елена Синегубкина, консультант по решениям VMware Дмитрий Глебов, директор по развитию Kraftvaerk Игорь Лисовский, системный администратор компании «Русхимсеть» Дмитрий Гончаров.

Организаторы мероприятия уверены, что оно будет интересно руководителям ИТ-отделов и департаментов, техническим консультантам и ИТ-специалистам широкого профиля, а также инженерам, специализирующимся на продуктах VMware.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Теги: #Hitech #мтс #образование #IT
Источник: Псковская Лента Новостей
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