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Экономика

Власти готовы не закрывать ТЦ в случае второй волны пандемии

17.08.2020 07:48|ПсковКомментариев: 0

В правительстве прорабатывают рекомендации для торговых центров, чтобы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации они могли остаться открытыми. Об этом заявили в Минпромторге и Минэкономразвития.

Ограничительные мероприятия во время первой волны пандемии коронавируса негативно сказались на торговой отрасли. По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого ТЦ достигнут 80-100 млн рублей. Новый карантин застанет их в обескровленном состоянии. В такой ситуации, если торговые центры закроют даже ненадолго, вторую волну они могут не пережить. В итоге сотрудники моллов потеряют работу, люди – места для шоппинга и развлечений, подчеркнула управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова.

Поэтому РСТЦ обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы, чтобы не закрывать ТЦ в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, пишет газета «Известия».

В Минпромторге заявили, что ведомство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность сохранения работы всех магазинов, в том числе в составе моллов, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ, сказали в ведомстве.

Теги: #торговля #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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