Экономика

Российские банки вводят комиссии за хранение евро

Банки начали взимать комиссию за ведение счетов в евро.

Кредитные организации объяснили это отрицательной ставкой ЕЦБ. Повлиял очередной скачок курса евро в августе, пишут «Известия». С 1 августа Газпромбанк берет вознаграждение в 300 рублей, если не было приходных или расходных операций за последний год. Комиссия в 0,1% от суммы на счете будет взиматься в Альфа-банке, при остатках свыше €50 тыс. для премиальных клиентов и €5 тыс. для всех остальных.

Эксперты отмечают, что потребность банков в валюте невелика, объем займов в евро и долларах в РФ составляет единицы процентов от общей массы.