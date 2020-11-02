Экономика

ФАС возбудила дело в отношении Почты России

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АО «Почта России» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФАС, «организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации».

В августе Почта России получила от ФАС предупреждение о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. Надбавки были введены с 1 октября 2019 года, их размер составляет 100% к сумме оплаты за всю массу посылки, если она направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в труднодоступных населенных пунктах.

Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела пройдет 17 ноября.