Происшествия

Двоих великолучан задержали за кражу дорогостоящего алкоголя

Мужчин, подозреваемых в краже, задержали великолукские росгвардейцы 11 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В 11.55 росгвардейцы получили сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте двое неизвестных похитили дорогостоящие спиртные напитки и скрылись. Получив приметы подозреваемых, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия.

В 12.15 мужчин задержали у дома на Октябрьском проспекте. Ими оказались местные жители 1984 и 1988 годов рождения.

Похищенное изъяли. По факту кражи проводится проверка.