Общество

В Гидрометцентре назвали июнь самым жарким в истории метеонаблюдений

Температура в июне этого года побила рекорд: месяц стал самым жарким в истории метеонаблюдений для Северного полушария, и для Земли в целом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что природное явление Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, однако его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.

«Июнь стал самым жарким и в целом, и по Северному полушарию, несмотря на то, что Эль-Ниньо завершилось», - сказал Вильфанд.

Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу, пишет РИА Новости.