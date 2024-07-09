Исследование показало рост спроса на услуги программистов в июне почти на треть

Спрос на услуги программистов в России в июне 2024 года увеличился почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито услуги».
«По данным "Авито услуг", в июне 2024 года спрос на услуги программистов в России увеличился почти на треть (+26%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказано в исследовании.
Эксперты считают, что рост интереса к услугам IT-специалистов является трендом на автоматизацию бизнес-процессов. Например, компании передают рутинные функции и задачи чат-ботам, нейросетям и макросам, оптимизируя работу менеджеров по продажам, бухгалтеров, аналитиков и других специалистов.
Так, в июне 2024 года интерес предпринимателей к услугам по разработке и внедрению CRM-систем вырос больше чем в два раза по сравнению с январем. Также одним из самых популярных запросов бизнеса является разработка макросов. Интерес к этой услуге за полгода вырос в 2,5 раза. Кроме того, по данным исследования, июне 2024 года спрос на настройку функций GPT увеличился на 72% по сравнению с январем текущего года, а интерес бизнеса к разработке чат-ботов вырос почти в два раза.
Эксперты также отметили интерес бизнеса к услугами C++ и Python разработчиков, на этих специалистов спрос вырос на 176% и 125% соответственно. Спрос на разработчиков сайтов и мобильных приложений вырос в июне на четверть. Кроме того, предприниматели стали чаще искать исполнителей для создания сайта-визитки и доработки своих интернет-ресурсов - за полгода спрос на такие услуги вырос на 98% и 72% соответственно. «Быстрее всего рос интерес бизнеса к разработке и доработке сайтов в Туле и Рязани - в июне 2024 года он увеличился на 137% и на 177% соответственно по сравнению с январем текущего года», - отметили авторы исследования.
Исследование сервиса «Авито услуги» проходило в июне 2024 года. Эксперты проанализировали 25 тыс. объявлений специалистов на удаленном режиме работы по всей стране, пишет ТАСС.