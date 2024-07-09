Общество

Исследование показало рост спроса на услуги программистов в июне почти на треть

Спрос на услуги программистов в России в июне 2024 года увеличился почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито услуги».

«По данным "Авито услуг", в июне 2024 года спрос на услуги программистов в России увеличился почти на треть (+26%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказано в исследовании.

Эксперты считают, что рост интереса к услугам IT-специалистов является трендом на автоматизацию бизнес-процессов. Например, компании передают рутинные функции и задачи чат-ботам, нейросетям и макросам, оптимизируя работу менеджеров по продажам, бухгалтеров, аналитиков и других специалистов.

Так, в июне 2024 года интерес предпринимателей к услугам по разработке и внедрению CRM-систем вырос больше чем в два раза по сравнению с январем. Также одним из самых популярных запросов бизнеса является разработка макросов. Интерес к этой услуге за полгода вырос в 2,5 раза. Кроме того, по данным исследования, июне 2024 года спрос на настройку функций GPT увеличился на 72% по сравнению с январем текущего года, а интерес бизнеса к разработке чат-ботов вырос почти в два раза.