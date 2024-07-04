Культура

Съемки репортажа для телеканала «Россия» о Савве Ямщикове прошли в Псковском музее

Съемочная группа программы «Вести Москва» прибыла в Псковский музей, чтобы поговорить о великом художнике-реставраторе Савве Ямщикове и результатах его трудов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника, телеканал собирает материал к выпуску «День памяти реставратора Саввы Ямщикова».

О деятельности и заслугах необычайно ценного для Псковской земли реставратора рассказала генеральный директор Псковского музея Светлана Мельникова и художник-реставратор Наталия Ткачева. Многие иконы в коллекции Псковского музея – это приобретения Саввы Васильевича и важная часть экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

Искусствовед, историк, писатель, публицист Савва Ямщиков - автор многочисленных научных трудов, книг, альбомов, каталогов о русском искусстве, устроитель редкостных выставок.

Более чем за 40 лет ему удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVIII - XIX вв. из различных музеев России, вернуть многие забытые имена замечательных художников.

Савва Ямщиков скончался 19 июля 2009 года и был похоронен на городище Воронич, на кладбище у храма Георгия Победоносца, рядом с могилой хранителя Пушкинского музея-заповедника Семена Гейченко и около родового некрополя Осиповых - Вульф.