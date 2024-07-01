Спорт

Умер экс-хоккеист сборной России Андрей Тарасенко

Бывший хоккеист и тренер клуба «Сибирь» Андрей Тарасенко скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал команды.

«Хоккейный клуб "Сибирь" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича. Светлая память», — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

За время игровой карьеры Тарасенко выступал за «Сибирь», ярославское «Торпедо» и «Ладу», играл за сборную России на Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995. После завершения карьеры хоккеиста он в течение 16 лет входил в тренерский штаб «Сибири», в том числе возглавляя его с 2009 по 2011 годы. С 2024 года Тарасенко работал тренером по развитию клуба.

Андрей Тарасенко — отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, выступающего в Национальной хоккейной лиге.