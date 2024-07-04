Культура

Рэп, шоу-балет и хип-хоп: первый кастинг проекта «Битва талантов» состоялся в Пскове

Первый кастинг проекта «Битва талантов» прошел в Пскове. Состоялись выступления 10 участников в разных жанрах, среди которых — вокал, танец, рэп, хип-хоп культура и другие, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

Зрители на сцене увидели яркие выступления в формате спортивных бальных танцев, брейкинга, шоу-балета. Вокальные номера представляли как солисты разных возрастов, так и целые семейные династии.

Впереди еще два кастинга, после которых будет объявлен итоговый список. Его представят на большом гала-шоу ко Дню города Пскова, 28 июля.

Зрители могут проголосовать за понравившегося участника и гарантированно вывести его в финал в официальной группе проекта.

Второй кастинг состоится в ближайшее воскресенье, 14 июля, в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». В нем примут участие 18 претендентов на выход в финал проекта. Начало в 15.00

Вход на кастинг свободный.