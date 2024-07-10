Федеральная антимонопольная служба проанализирует обоснованность цен на муку

Федеральная антимонопольная служба России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на продукцию, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с информацией в СМИ и поступившими в ведомство обращениями хлебопекарных предприятий ФАС России направила запросы 19 крупным производителям муки для анализа обоснованности устанавливаемых ими цен на эту продукцию», - отметили в ФАС.
Производители предоставят службе сведения об объемах производства, реализации, средневзвешенной себестоимости и оптово-отпускной цене муки с 2023 года. После анализа полученной информации в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования.