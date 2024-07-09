ЖКХ

С начала года специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели техобслуживание оборудования в 51,8 тысячи квартир и домов

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков», с начала года мероприятиями охвачены почти 45 тысяч квартир и 6,8 тысячи индивидуальных жилых домах.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 7 единиц газоиспользующего оборудования, это не превышает количество отключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.