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С начала года специалисты «Газпром газораспределение Псков» провели техобслуживание оборудования в 51,8 тысячи квартир и домов

12.07.2024 10:22|ПсковКомментариев: 0

Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков», с начала года мероприятиями охвачены почти 45 тысяч квартир и 6,8 тысячи индивидуальных жилых домах.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 7 единиц газоиспользующего оборудования, это не превышает количество отключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наличие договора, четкий график и регулярность обслуживания – залог безопасности при использовании газового оборудования. Рекомендации наших специалистов по своевременному ремонту и комплектации эксплуатируемых приборов позволяют предотвратить аварийные ситуации», - отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.
Теги: #Газпром газораспределение Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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