Общество

Врач ответил, вредно ли запивать еду водой

Врач-диетолог Алексей Кабанов опроверг распространенное мнение о вреде употребления воды во время еды.

«Такой миф присутствует в обиходе, но никак не связан с реальностью, — заявил специалист. — Из чего состоит ваша пища? Почти все продукты содержат жидкость, а в овощах или фруктах воды очень много. Лишняя вода, которая попадет к вам в желудок, никак не повлияет на процесс пищеварения. Во-первых, вода быстро проходит через желудок, не задерживаясь в нем. Во-вторых, процесс пищеварения занимает до четырех часов, так что это длительный процесс», — пояснил Кабанов.

По словам специалиста, лучше не запивать еду сладкой газировкой или соком с добавлением сахара. В таком случае увеличится калорийность приема пищи, что повысит риск появления лишнего веса. Бесконтрольное употребление сахара также приводит к развитию заболеваний сердца, сосудов, печени, ЖКТ и диабету.

Он добавил, что важно не включать в прием пищи слишком горячие напитки. Они повышают риск развития злокачественных образований, пишет РИА Новости.