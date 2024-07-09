Общество

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по перевозке групп детей

Роспотребнадзор разработал и опубликовал «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при перевозке организованных групп детей». Они могут использоваться вне зависимости от целей поездки, документ опубликован на сайте надзорного ведомства.

«Настоящие методические рекомендации содержат обобщенные сведения и рекомендации по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия при перевозке организованных групп детей различными видами транспорта вне зависимости от целей поездок», - говорится в сообщении.

Из текста документа следует, что при перевозке детей к местам отдыха рекомендуется взаимодействовать с территориальными межведомственными комиссиями по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Также при перевозке рекомендуется обеспечивать детскую группу не менее, чем двумя сопровождающими, из расчета один сопровождающий на 12 детей. Рекомендовано включать в состав медицинского работника.

«Для минимизации контактов детских групп с другими пассажирами при входах и выходах в здания вокзалов, в залах ожидания, при посадке в транспортное средство, рекомендуется обеспечить заранее подготовленные маршруты ("зеленые коридоры") и (или) отдельные комнаты ожидания для детских групп», - сообщается в документе.

Перед началом поездки следует обеспечить детей средствами для обработки рук. Если ребенок или ответственный заболеет в пути, рекомендовано дистанцировать его от прочих членов группы и информировать перевозчика, а также территориальные органы Роспотребнадзора.

«При перевозке детских групп свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 22.00 до 7.00) организуется горячее питание, менее 4-х часов - с использованием пищевой продукции набора "сухого пайка". <...> Питьевой режим группы обеспечивается бутилированной (негазированной) питьевой водой промышленного производства из расчета не менее 2 л на человека в сутки», - говорится в сообщении.