«Дневной дозор»: Стоит ли отказываться от традиционного голосования в пользу электронного?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему перехода от традиционного голосования к электронному. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В сентябре в столице пройдут выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов. На этих выборах впервые в истории введут новый порядок голосования - бумажный бюллетень будут выдавать только по предварительному заявлению. Все, кто такое заявление заранее не написал, смогут проголосовать очно лишь при помощи специального терминала (их намерены установить во всех избирательных участках города). Третий вариант - дистанционно, через Интернет. И то, лишь при наличии полной учётной записи на специализированном портале.
Новый подход на выборах в столице поддержали не все городские депутаты. И тем не менее, решение было принято. И если ранее под каждого избирателя изготавливался бюллетень, который заранее печатался, привозился на участок, хранился под охраной… То теперь Москва решила отказаться от этой схемы. Новому времени - новые технологии. О том, что за дистанционным электронным голосованием будущее, не раз говорил и бывший вице-губернатор Псковской области, президент Ассоциации электронной электоральной политики, политтехнолог Александр Серавин.
К голосованию исключительно в режиме «онлайн», может быть, мы и придём. Но для Псковской области этот переход, уж точно, будет очень сложным. Почему? Во-первых, в нашем регионе сосредоточено очень большое количество маленьких сельских населённых пунктов. На Псковщине всё ещё существуют десятки крохотных деревень, состоящих из трёх-четырёх домов (этакая хуторная система). А некоторые из них, и вовсе, не имеют постоянных жителей. Обеспечить всех их возможностью проголосовать дистанционно - крайне сложно.
Второе: так уж сложилось, что население в Псковской области пожилое. Терминалы для голосования, ДЭГ, госуслуги, логины и пароли… Все эти слова люди старшего поколения, родившиеся ещё до первой цифровой революции, воспринимают как тёмный лес. Молодёжь, конечно, знает, что к чему, и может освоиться. Но разве она составляет костяк тех, кто регулярно ходит на выборы?
Словом, это всё может негативно отразиться в целом на явке. Люди не захотят заморачиваться и не станут голосовать вовсе. А вот и третий вопрос: Москва богатая, в столице деньги на всякие «электронные примочки» для голосования есть, а где на это возьмёт деньги Псковская область, дотационный регион?
О том, подходит ли московская схема для Псковской области, сегодня в программе «Дневной дозор».
За новыми технологиями, которые уже сейчас применяются в столице, - будущее. Они спустя время придут и в Псковскую область - такую точку зрения озвучил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Помимо этого, собеседник подчеркнул, что сейчас не идёт речь об отмене традиционного голосования и полной замене его дистанционным голосованием. В столице лишь создали дополнительный удобный способ волеизъявления.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, говоря об отношении к новым правилам голосования в столице, напомнил, что у партии есть проект Избирательного кодекса, внесённый в Государственную Думу. В нём предлагается отказаться от дистанционного электронного голосования, разрешить голосовать только на бумажных носителях и в один день. «Так голосуют в большинстве стран мира», - подчеркнул собеседник.
Петр Алексеенко добавил: для людей старшего поколения любое взаимодействие с электронными устройствами представляет большую трудность. Да и Интернет для дистанционного голосования в нашем регионе есть далеко не во всех населённых пунктах.
Бюллетени по заявлению, голосование через терминалы и посредством ДЭГ. Эту модель, внедряемую в Москве на сентябрьских выборах, руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский назвал «интересной и неоднозначной». Собеседник предположил, что люди, вероятнее всего, сперва сочтут новые правила непонятными, ведь привыкли «что за них всё делает избирком» - проверяет списки, смотрит, кто уехал, а кто нет. А если бюллетени будут получать по заявлениям, то работа избирательных комиссий упростится - построил логическую цепочку Андрей Маковский.
Московская практика может стать проблемой для тех, кто вспомнил о дне выборов и зашёл проголосовать просто так, не озаботившись предварительной подачей заявления. На тех же, кто более ответственно относится к этому процессу, заявительный характер не должен негативно отразиться.
ДЭГ изначально вводился, как инструмент, помогающий основному голосованию. И делать из него единственный возможный вариант волеизъявления - достаточно преждевременно. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Он подчеркнул, что на этом фоне к московской практике организации голосования относится «крайне неоднозначно».
Навыки владения пенсионеров компьютером и современными технологиями ещё не настолько сильны, чтобы полностью перейти на интернет-голосование, отметила заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук. Она подчеркнула, что с 2010 года Союз пенсионеров регулярно занимается обучением пожилых граждан основам работы за компьютером. Для них организованы специальные курсы. Сейчас этим занимается Учебный центр Псков. Но есть одно «но»...
Тем временем, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что о московском нововведении прочитал с удивлением. Он признал, что по сути, замена бумажных бюллетеней на электронные - это всего лишь форма. Однако, что касается функционирования избирательной системы при таком раскладе, то возникают вопросы. И вот самые главные из них.
Покрытие сетью Интернет территории Псковской области год от года возрастает - подчеркнул начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. По его словам, по этому поводу есть сухая статистика. Она гласит, что 86% домохозяйств региона сейчас имеют доступ к широкополосному интернету. А по личным сведениям руководителя профильного управления - охват достигает и того больше - 93%. И потому на вопрос «возможен ли в Псковской области полный переход на дистанционное голосование?» у Виталия Рахманова свой ответ.
Перспективу полного отказа от бумажных бюллетеней для голосования в Псковской области большинство наших сегодняшних собеседников воспринимает негативно. Оно и понятно. Слишком много в регионе проживает пенсионеров, многие из которых с гаджетами и новыми технологиями всё ещё на «вы».
Да, сопротивляться прогрессу странно. Но этот прогресс должен быть доступен для всех. Чтобы закон не был нарушен. Как отметил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов, сейчас в области работают над тем, чтобы интернет пришёл в дома оставшихся 7% псковичей. Нужно сказать, что это задача не из лёгких. Ведь остались те населённые пункты, в которых проживает менее 50 человек. Когда доступ к «всемирной паутине» получат и они, вопрос о том, чтобы сделать ДЭГ единственным вариантом голосования в нашем регионе, пожалуй, можно будет поднять вновь. Но опять же, даже в этом случае, наверняка, найдутся сомневающиеся.
Светлана Пикалева