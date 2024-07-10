Политика

«Дневной дозор»: Стоит ли отказываться от традиционного голосования в пользу электронного?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему перехода от традиционного голосования к электронному. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В сентябре в столице пройдут выборы депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов. На этих выборах впервые в истории введут новый порядок голосования - бумажный бюллетень будут выдавать только по предварительному заявлению. Все, кто такое заявление заранее не написал, смогут проголосовать очно лишь при помощи специального терминала (их намерены установить во всех избирательных участках города). Третий вариант - дистанционно, через Интернет. И то, лишь при наличии полной учётной записи на специализированном портале.

Новый подход на выборах в столице поддержали не все городские депутаты. И тем не менее, решение было принято. И если ранее под каждого избирателя изготавливался бюллетень, который заранее печатался, привозился на участок, хранился под охраной… То теперь Москва решила отказаться от этой схемы. Новому времени - новые технологии. О том, что за дистанционным электронным голосованием будущее, не раз говорил и бывший вице-губернатор Псковской области, президент Ассоциации электронной электоральной политики, политтехнолог Александр Серавин.



К голосованию исключительно в режиме «онлайн», может быть, мы и придём. Но для Псковской области этот переход, уж точно, будет очень сложным. Почему? Во-первых, в нашем регионе сосредоточено очень большое количество маленьких сельских населённых пунктов. На Псковщине всё ещё существуют десятки крохотных деревень, состоящих из трёх-четырёх домов (этакая хуторная система). А некоторые из них, и вовсе, не имеют постоянных жителей. Обеспечить всех их возможностью проголосовать дистанционно - крайне сложно.

Второе: так уж сложилось, что население в Псковской области пожилое. Терминалы для голосования, ДЭГ, госуслуги, логины и пароли… Все эти слова люди старшего поколения, родившиеся ещё до первой цифровой революции, воспринимают как тёмный лес. Молодёжь, конечно, знает, что к чему, и может освоиться. Но разве она составляет костяк тех, кто регулярно ходит на выборы?

Словом, это всё может негативно отразиться в целом на явке. Люди не захотят заморачиваться и не станут голосовать вовсе. А вот и третий вопрос: Москва богатая, в столице деньги на всякие «электронные примочки» для голосования есть, а где на это возьмёт деньги Псковская область, дотационный регион?

О том, подходит ли московская схема для Псковской области, сегодня в программе «Дневной дозор».

За новыми технологиями, которые уже сейчас применяются в столице, - будущее. Они спустя время придут и в Псковскую область - такую точку зрения озвучил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов. Помимо этого, собеседник подчеркнул, что сейчас не идёт речь об отмене традиционного голосования и полной замене его дистанционным голосованием. В столице лишь создали дополнительный удобный способ волеизъявления.

«Всегда, когда мы работаем с Московской избирательной комиссией, очень часто бываем у них на совещаниях. Они показывают все технологии. Конечно, за этим будущее всей избирательной системы Российской Федерации. С учетом того, что в Москве достаточно серьезное финансирование, они проводить различные исследования и эксперименты и выдают готовый продукт, который, в принципе, будут применим в дальнейшем в развитии избирательной системы. Я думаю, что так же, как и КОИБ, так же, как и ДЭГ, в ближайшее время, в ближайшем будущем, года через 2-3, такое же оборудование появится и в регионах, в частности, в Псковской области. Начнем тоже, может быть, с малого, но, тем не менее, такое оборудование мы будем приобретать и с этим оборудованием работать. Но это, еще раз повторю, пока дело ближайшего будущего».

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко, говоря об отношении к новым правилам голосования в столице, напомнил, что у партии есть проект Избирательного кодекса, внесённый в Государственную Думу. В нём предлагается отказаться от дистанционного электронного голосования, разрешить голосовать только на бумажных носителях и в один день. «Так голосуют в большинстве стран мира», - подчеркнул собеседник.

«Это самая честная форма голосования, когда человек сам заполняет бюллетень, видит, какую галочку ставит, видит, что бюллетень лежит в этом ящике в течение одного дня и никуда не переносится, ни в какие сейф-пакеты, никакие другие места. И потом уже открывается избирательная урна, присутствуют наблюдатели, члены комиссии, и гласно производится подсчет голосов за того или иного кандидата, берется бюллетень, оглашается фамилия, за кого проголосовали, и кладется в отдельные стопочки. Все наглядно, все честно, все доступно, понимаете? А этих электронных мошенников мы знаем, сколько развелось».

Петр Алексеенко добавил: для людей старшего поколения любое взаимодействие с электронными устройствами представляет большую трудность. Да и Интернет для дистанционного голосования в нашем регионе есть далеко не во всех населённых пунктах.

Бюллетени по заявлению, голосование через терминалы и посредством ДЭГ. Эту модель, внедряемую в Москве на сентябрьских выборах, руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании Андрей Маковский назвал «интересной и неоднозначной». Собеседник предположил, что люди, вероятнее всего, сперва сочтут новые правила непонятными, ведь привыкли «что за них всё делает избирком» - проверяет списки, смотрит, кто уехал, а кто нет. А если бюллетени будут получать по заявлениям, то работа избирательных комиссий упростится - построил логическую цепочку Андрей Маковский.

«Ведь ДЭГ тоже по заявлению. И получается, что все выборы будут по заявлению. Но я думаю, что эта инициатива имеет место быть. Посмотрим, как она будет реализована на практике. Посмотрим, как вообще люди на нее отреагируют. Допустим, мне не совсем было бы удобно, идти по заявлению. Собственно говоря, голосовать я привык по старинке. Но опять же, если есть возможность проголосовать через электронное устройство, то почему бы и нет? Но ни в коем случае не нужно отходить от бумажных бюллетеней. А ДЭГ нужен, как одна из возможностей голосования. И, конечно же, если на местах, на избирательном участке можно проголосовать электронно - это тоже, по-моему, очень неплохой вариант. В будущем, конечно же, бюллетени бумажные уйдут, сто процентов, и уйдет, собственно говоря, большая волокита. Но когда это будет, это, конечно, очень тяжело сказать».

Московская практика может стать проблемой для тех, кто вспомнил о дне выборов и зашёл проголосовать просто так, не озаботившись предварительной подачей заявления. На тех же, кто более ответственно относится к этому процессу, заявительный характер не должен негативно отразиться.

ДЭГ изначально вводился, как инструмент, помогающий основному голосованию. И делать из него единственный возможный вариант волеизъявления - достаточно преждевременно. Такое мнение высказал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Он подчеркнул, что на этом фоне к московской практике организации голосования относится «крайне неоднозначно».

«Я понимаю, что Москва - это не Псковская область, там у всех, наверное, есть гаджеты и доступ к интернету. Но мы с вами не должны забывать, например, про те случаи, которые были во время президентской кампании, когда сервера сайта Госуслуг висли, и люди не могли проголосовать часами, все время, когда они пытались проголосовать, всплывала картинка: попробуйте повторить позже. Люди тратили часы на это. Поэтому насчет Москвы мне сложно судить, но я считаю, что, например, если рассматривать наш регион, то для Псковской области сделать это основным видом, способом проголосовать - явно крайне и крайне преждевременно. ДЭГ для Псковской области должен оставаться дополнительным и запасным способом голосования, все-таки мы должны понимать, что область у нас достаточно растянута. Большое количество районов идет вдоль границ, где проблемы не то что с интернетом, а с обычной сотовой связью. Плюс в Псковской области преимущественно население ближе к пенсионному возрасту. У нас стареющий регион, и среди моих знакомых людей старшего поколения достаточно небольшое количество, у которых есть гаджеты, смартфоны и которые умеют ими полноценно пользоваться. Поэтому здесь, я считаю, нам не стоит брать пример с Москвы, все-таки нужно развиваться своим путем. Мы сильно отличаемся от них и экономически, и географическим положением, и плотностью населения».

Навыки владения пенсионеров компьютером и современными технологиями ещё не настолько сильны, чтобы полностью перейти на интернет-голосование, отметила заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Светлана Мельничук. Она подчеркнула, что с 2010 года Союз пенсионеров регулярно занимается обучением пожилых граждан основам работы за компьютером. Для них организованы специальные курсы. Сейчас этим занимается Учебный центр Псков. Но есть одно «но»...

«Количество этих людей настолько незначительно, что еще очень далеко до того, чтобы я даже могла сказать, что процентов 30 пенсионеров мы смогли за эти годы просветить, обучить, как угодно это назовите. Мы писали свои гранты и просвещали, и могли это делать в целом на территории нашего региона, обучали где-то 15-16 пенсионеров из районов ежегодно. Но в связи с тем, что теперь поставлены ограничения, что только организации, имеющие лицензию на обучение, имеют право учить определенное число людей, количество пенсионеров, которых мы смогли охватить, конечно, резко сократилось. В течение года, если раньше 300-400 пенсионеров мы могли пропустить через просвещение, обучение, то в этом году и в прошлом году это порядка 150 человек. Продолжать мы будем осенью. Поэтому сказать о том, что пенсионеры готовы, конечно, нельзя, и подготовить их за такое время тоже нереально, потому что никаких других возможностей пока мы не имеем».

Тем временем, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отметил, что о московском нововведении прочитал с удивлением. Он признал, что по сути, замена бумажных бюллетеней на электронные - это всего лишь форма. Однако, что касается функционирования избирательной системы при таком раскладе, то возникают вопросы. И вот самые главные из них.

«Во-первых, каждому избирателю должен быть предоставлен доступ для такого электронного голосования, а это наличие интернета, наличие записи в Госуслугах для того, чтобы свои права он мог реализовать при помощи электронного голосования. К сожалению, не вся территория Российской Федерации, в том числе Псковской области, покрыта интернет-ресурсами, который является стабильным, и проблем с ними нет. Поэтому говорить о том, что, допустим, для всей Псковской области эта система голосования будет приемлема на сегодня, наверное, вряд ли стоит, поскольку у нас федеральная трасса не всегда охвачена интернетом, а я уже не говорю о населенных пунктах, есть сельские населенные пункты, в которых интернет работает совсем с перебоями. С другой стороны, возникает второй вопрос, связанный с тем, что электронное голосование подразумевает необходимость общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства, чтобы каждый голос избирателей был учтен так, как люди проголосовали. Отсутствие такой возможности порождает недоверие к этой системе, и поэтому избирательная комиссия, переходя полностью на электронное голосование, и моя позиция давно была известна и озвучена, все-таки должна обеспечить разъяснение процесса контроля за волеизъявлением граждан с точки зрения соблюдения действующего законодательства».

Покрытие сетью Интернет территории Псковской области год от года возрастает - подчеркнул начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. По его словам, по этому поводу есть сухая статистика. Она гласит, что 86% домохозяйств региона сейчас имеют доступ к широкополосному интернету. А по личным сведениям руководителя профильного управления - охват достигает и того больше - 93%. И потому на вопрос «возможен ли в Псковской области полный переход на дистанционное голосование?» у Виталия Рахманова свой ответ.

«Я абсолютно уверен, сто процентов - это наша неизбежность. Я бы даже так сказал, мы перейдем, и доминирующим в ближайшее время станет именно электронное голосование. От классического, бумажного, конечно, нельзя полностью уходить, избавляться, но, тем не менее, оно как раз будет носить исключительно заявительный характер. Потому что, во-первых, это удобство, а во-вторых, это гораздо дешевле с точки зрения организации, вообще проведения. Ну и в-третьих, это быстро, надежно, прозрачно. То есть здесь одни положительные моменты. Если же говорить про наше текущее состояние, статистика Госуслуг показывает, что больше трети населения Псковской области - активные пользователи, уже около 270-280 тысяч - это именно активные пользователи Госуслуг. В принципе, все они - как раз та электоральная база, которая может спокойно принимать участие именно в голосовании в электронном виде».

Перспективу полного отказа от бумажных бюллетеней для голосования в Псковской области большинство наших сегодняшних собеседников воспринимает негативно. Оно и понятно. Слишком много в регионе проживает пенсионеров, многие из которых с гаджетами и новыми технологиями всё ещё на «вы».

Да, сопротивляться прогрессу странно. Но этот прогресс должен быть доступен для всех. Чтобы закон не был нарушен. Как отметил начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов, сейчас в области работают над тем, чтобы интернет пришёл в дома оставшихся 7% псковичей. Нужно сказать, что это задача не из лёгких. Ведь остались те населённые пункты, в которых проживает менее 50 человек. Когда доступ к «всемирной паутине» получат и они, вопрос о том, чтобы сделать ДЭГ единственным вариантом голосования в нашем регионе, пожалуй, можно будет поднять вновь. Но опять же, даже в этом случае, наверняка, найдутся сомневающиеся.

Светлана Пикалева