Экономика

В правительстве предлагают упростить получение вычетов НДФЛ

Сегодня, 7 декабря, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект изменений в Налоговый кодекс, подготовленный Минфином.

Чтобы получить деньги от государства, сейчас в налоговые органы необходимо подать декларации по НДФЛ и подтверждающие документы. Однако если проект будет принят, гражданину потребуется только оставить заявление, которое автоматически сформируется в личном кабинете налогоплательщика. В этом случае исчезнет необходимость документально подтверждать свои права на выплаты. Эта ответственность возлагается на автоматизированную систему обработки, которая будет получать данные не только из налоговой, но и из внешних источников - участников рынка ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям, пишет газета «Известия».

В финансовом ведомстве уверены, что инициатива пойдет на пользу не только населению.

«Кроме того, принятие закона позволит снизить издержки банков (налоговых агентов). Раньше они готовили и выдавали гражданам документы в бумажном формате для подтверждения права на получение вычета. Теперь все перейдет в онлайн-режим. Изменения позволят сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса», - сообщили в пресс-службе Минфина.