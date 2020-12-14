Экономика

Псковская область получила казначейский кредит

Казначейский кредит получила Псковская область в декабре. Об этом сообщила вице-губернатор, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова в ходе 52-й внеочередной сессии регионального парламента 16 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область получила 1,5 млрд рублей 10 декабря казначейский кредит, 15 декабря мы получили аналогичную сумму из министерства финансов и перекредитовали казначейские кредиты. То есть, до конца года у нас было предусмотрено взятие коммерческих кредитов на покрытие дефицита бюджета - еще около 1 млрд 200 млн, - пояснила Татьяна Баринова. - Эти коммерческие кредиты мы не будем брать, нам министерство финансов и правительство РФ выделило на эти цели бюджетные кредиты, которые будут переходящими на следующий год».