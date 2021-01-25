Экономика

С марта прошлого года в Псковской области закрылись 2015 индивидуальных предпринимателей

В Псковской области с марта прошлого года закрылись 2015 индивидуальных предпринимателей. При этом, несмотря на сложности и ограничения, связанные с коронавирусом, эта цифра меньше, чем в предыдущем году. За аналогичный период 2019 года в регионе было закрыто 2116 ИП. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя регионального комитета по экономике и инвестиционной политике Андрея Михеева.

Чиновник отметил, что, несмотря на сокращение числа субъектов МСП, численность занятых в этом секторе не сократилась, а даже выросла.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года в Псковской области был введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан. В качестве самозанятых с июля по январь зарегистрировалось порядка 4 тысяч граждан.