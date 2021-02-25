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Экономика

Стало известно, кому псковские работодатели предлагают самые низкие зарплаты

02.03.2021 11:46|ПсковКомментариев: 2

Специалисты HeadHunter проанализировали вакансии с предложениями работы в Псковской области за январь-февраль этого года и выяснили, кому в городе предлагают невысокие зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании HeadHunter по Северо-Западу.

По данным службы исследований hh.ru, средняя предлагаемая работодателями заработная плата в Псковской области составляет 37 569 рублей. При этом с начала года низкие предлагаемые зарплаты в регионе были зафиксированы в профсферах «Начало карьеры, студенты», «Искусство, масс-медиа», «Наука и образование», «Консультирование», «Спортивные клубы, салоны красоты», «Туризм» – в среднем, меньше 30 000 рублей.

Как отметили аналитики, обычно невысокие зарплаты в городе указывают в подобных вакансиях, предназначенных на сезонные или временные работы, работу со сменным графиком, а также в вакансиях для начинающих специалистов без опыта.

Анализ вакансий с начала года показал, что одна из самых низких зарплат в Псковской области была указана в вакансиях для охранников, уборщиков помещений, специалистов call-центров, горничных – до 15 000 рублей. Обычно это вакансии на неполный рабочий день, со сменным графиком или предполагающие временное трудоустройство, поэтому средняя предлагаемая зарплата находится на таком невысоком уровне.

Также зарплату порядка 18 000 - 20 000 рублей предлагают местные работодатели бухгалтерам и их помощникам, продавцам, мерчандайзерам, кладовщикам, официантам. До 30 000 рублей предлагают работодатели кандидатам на места работников ресторана, рабочих на производство, консультантов, а также офис-менеджерам. Чуть выше зарплата в Псковской области у водителей-экспедиторов (до 35 000 рублей), электромонтеров (от 30 000 рублей до 35 000 рублей), врачей скорой помощи (от 30 000 рублей). Отметим, что соискатели из перечисленных сфер обычно претендуют на зарплату в среднем на 3-5 тысяч рублей выше, чем предлагаемая работодателями.

Анализ спроса на рынке труда в Псковской области в начале года также показал, что наибольшее сокращение количества вакансий произошло в сферах «Госслужба» (-31% по сравнению с декабрем прошлого года), «Инсталляция и сервис» (-23%), «Рабочий персонал» (-19%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Наука и образование» (по -17%). И наоборот, вырос спрос на специалистов в сфере добычи сырья (+121%), высший менеджмент (+37%), бухгалтеров (+28%). Повысился спрос с начала года по сравнению с декабрем также на сотрудников в сфере безопасности, медицины (по +16%), искусства, развлечений, масс-медиа (+15%).

При этом самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается в Псковской области среди юристов, представителей высшего менеджмента и специалистов в сфере искусства, развлечений и масс-медиа. В свою очередь минимальная конкуренция с начала года сохраняется в сферах инсталляции и сервиса, рабочего персонала, страхования, консультирования и медицины - до 1 резюме в среднем на вакансию.

Теги: #зарплата #Псковская область #hh #работодатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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