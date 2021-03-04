Экономика

Александр Козловский призвал промышленников поддержать конкурс изобретателей

Руководитель РСПП региона, депутат Госдумы РФ Александр Козловский призвал псковских промышленников поддержать конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил сегодня, 12 марта, на совещании о мерах господдержки бизнеса в 2021 году.

«Этим конкурсом мы хотим привлечь внимание к активной части нашего промышленного сообщества. На каждом предприятии есть изобретатели и рационализаторы, но иногда они находятся в дремлющем состоянии. Очень хочется привлечь к конкурсу и нашу перспективную молодежь. Давайте все вместе сделаем этот конкурс максимально масштабным и интересным», - обратился он к руководителям псковских и великолукских предприятий.

Организаторы конкурса ставят перед собой цель сформировать и укрепить позитивное общественное мнение о достижениях псковских изобретателей и рационализаторов, выявить перспективные, прорывные изобретения и инновационные проекты и содействовать их продвижению на рынок. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении финансирования во вновь создаваемые конкурентоспособные проекты.

Предприятия в рамках конкурса смогут поделиться друг с другом интересным опытом по внедрению инновационных решений, а также мотивировать работников к созданию новых перспективных изобретений.

Заявки на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021» принимаются от жителей Псковской области в возрасте от 14 лет и старше до 31 июля. В том числе, в нем могут принять участие пенсионеры, которые уже не работают на предприятиях, но готовы представить свои наработки. В течение августа заявки будут рассмотрены, а в сентябре жюри конкурса подведет итоги.

«Для руководителей предприятий многого не требуется, лишь помочь своим сотрудникам оформить заявку и небольшую презентацию», - подчеркнули организаторы.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев добавил, что на федеральном уровне стартовал Первый национальный Кубок рационализации. Он предложил увязать с этим масштабным мероприятием региональный конкурс и получить дополнительные бонусы.

«Заявки на эти конкурсы можно подавать параллельно», - уточнили организаторы.

Смотрите также Лучших изобретателей выберут в Псковской области

Напомним, на конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные проекты. Победа в конкурсе присуждается за следующие достижения:

создание изобретений, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики, открывающих новые направления в технике и технологиях;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в гражданском секторе экономики, производстве новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

высокоэффективные научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности гражданского сектора экономики;

создание полезных моделей, обладающих наибольшим потенциалом в гражданском секторе экономики и быту.

Заявки принимаются до 31 июля по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или представляются в заранее установленное время в офис РСПП ПО по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 29 в форме электронных документов на электронном носителе.

Подробнее с материалами, которые необходимо направить на конкурс, можно ознакомиться на сайте РСПП.