Александр Козловский призвал промышленников поддержать конкурс изобретателей

Руководитель РСПП региона, депутат Госдумы РФ Александр Козловский призвал псковских промышленников поддержать конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил сегодня, 12 марта, на совещании о мерах господдержки бизнеса в 2021 году.
Организаторы конкурса ставят перед собой цель сформировать и укрепить позитивное общественное мнение о достижениях псковских изобретателей и рационализаторов, выявить перспективные, прорывные изобретения и инновационные проекты и содействовать их продвижению на рынок. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении финансирования во вновь создаваемые конкурентоспособные проекты.
Заявки на конкурс «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области – 2021» принимаются от жителей Псковской области в возрасте от 14 лет и старше до 31 июля. В том числе, в нем могут принять участие пенсионеры, которые уже не работают на предприятиях, но готовы представить свои наработки. В течение августа заявки будут рассмотрены, а в сентябре жюри конкурса подведет итоги.
«Для руководителей предприятий многого не требуется, лишь помочь своим сотрудникам оформить заявку и небольшую презентацию», - подчеркнули организаторы.
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев добавил, что на федеральном уровне стартовал Первый национальный Кубок рационализации. Он предложил увязать с этим масштабным мероприятием региональный конкурс и получить дополнительные бонусы.
«Заявки на эти конкурсы можно подавать параллельно», - уточнили организаторы.
Напомним, на конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные проекты. Победа в конкурсе присуждается за следующие достижения:
Заявки принимаются до 31 июля по электронной почте: orgkomitet-60@yandex.ru или представляются в заранее установленное время в офис РСПП ПО по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 29 в форме электронных документов на электронном носителе.
Подробнее с материалами, которые необходимо направить на конкурс, можно ознакомиться на сайте РСПП.