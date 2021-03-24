Экономика

Псковский финансист указала, во сколько обойдется бездефицитный бюджет Псковской области

У Счетной палаты Псковской области традиционно возникли замечания по размеру дефицита казны и госдолга региона в ходе рассмотрения первых поправок в бюджет 2021 года. Свои замечания контрольное ведомство озвучило сегодня, 24 марта, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основные параметры соответствуют основным параметрам Бюджетного кодекса, но, к сожалению, мы не можем выполнить условия соглашений с Минфином. Для этого нам необходимо вернуть коммерческие кредиты в этом году на сумму 7,7 млрд рублей, таких средств у нас на сегодняшний день нет», - прокомментировала заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова.

Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов поинтересовался, какая ответственность ложится на Псковскую область в связи с неисполнение условий соглашений с Минфином.

«Мы, должностные лица финуправления, несем определенную дисциплинарную ответственность за неисполнение этих показателей. Мы регулярно уведомляем Минфин об этом и просим пересмотреть условия соглашения. Пока министерство не готово пойти на точечные меры, по крайней мере, по тем 10 регионам, которые признаны регионами с низким уровнем социально-экономического развития», - ответила Людмила Павлова.

«Все свои долговые обязательства перед федеральным бюджетом и коммерческими банками мы исполняем вовремя. Однако мы не можем себе позволить бездефицитный бюджет. Для этого почти на 8 млрд рублей придется сократить расходную часть. Мы сегодня такое себе позволить не можем», - добавила финансист.

Напомним, первые поправки в бюджет Псковской области текущего года подразумевают увеличение его доходной и расходной части почти на 3 млрд рублей. С учетом предложенных изменений доходы бюджета региона на 2021 год составят 43 млрд 947 млн 461 тысячу рублей, расходы - 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей. Дефицит региональной казны увеличится на 50 млн 136 тысяч рублей и составит 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.