Псковский финансист указала, во сколько обойдется бездефицитный бюджет Псковской области

У Счетной палаты Псковской области традиционно возникли замечания по размеру дефицита казны и госдолга региона в ходе рассмотрения первых поправок в бюджет 2021 года. Свои замечания контрольное ведомство озвучило сегодня, 24 марта, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов поинтересовался, какая ответственность ложится на Псковскую область в связи с неисполнение условий соглашений с Минфином.
«Мы, должностные лица финуправления, несем определенную дисциплинарную ответственность за неисполнение этих показателей. Мы регулярно уведомляем Минфин об этом и просим пересмотреть условия соглашения. Пока министерство не готово пойти на точечные меры, по крайней мере, по тем 10 регионам, которые признаны регионами с низким уровнем социально-экономического развития», - ответила Людмила Павлова.
Напомним, первые поправки в бюджет Псковской области текущего года подразумевают увеличение его доходной и расходной части почти на 3 млрд рублей. С учетом предложенных изменений доходы бюджета региона на 2021 год составят 43 млрд 947 млн 461 тысячу рублей, расходы - 46 млрд 606 млн 49 тысяч рублей. Дефицит региональной казны увеличится на 50 млн 136 тысяч рублей и составит 2 млрд 658 млн 588 тысяч рублей.