Экономика

СберИндекс: исчерпав запасы продуктов, россияне пошли в рестораны

С 3 по 9 мая наблюдается замедление динамики потребительских расходов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка, траты россиян были на 3,8% выше уровней последних допандемийных недель.

По мнению аналитиков СберИндекса, это временное сокращение спроса связано в дополнительными нерабочими днями: россияне запаслись продуктами неделей ранее. Вместе с тем, продолжается восстановление в категории «Кафе, бары, рестораны», где сокращение трат относительно допандемийного периода составило лишь 1,4% против 7,2% неделей ранее. Общий объем трат, скорректированный на сезонность, составил 65,5 пункта, что сопоставимо с уровнем январских «длинных выходных» (порядка 60 п.). Сокращение расходов в секторе услуг (‒5,1% относительно базового периода против +0,1% неделей ранее), возможно, связано со снижением активности в сфере туризма и оплате услуг связи.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 3 по 9 мая потребительские траты росли с темпом +29.1% г/г.

На неделе с 3 по 9 мая 2021 года наблюдается некоторое замедление динамики потребительских расходов. Траты россиян в указанный период были на 3.8% выше уровней последних допандемийных недель.

«Такой результат совершенно однозначно лежит ниже тренда последних недель (мы оцениваем его в +5,3% г/г). И структура трат, и индекс потребительской активности свидетельствуют о том, что наблюдается временное сокращение спроса, связанное с дополнительными нерабочими днями. С точки зрения структуры расходов, бросается в глаза низкий темп роста в продовольственной рознице (+3,7%). Очевидно, россияне запаслись продуктами неделей ранее, когда наблюдался всплеск трат в этом сегменте (+12,1% к типичной допандемийной неделе)», - отметили в пресс-службе.

Спрос в сервисной части экономики за неделю также сократился (-5,1% после +0,1% неделей ранее), преимущественно за счет туризма и услуг связи. «В части последних мы предполагаем изменение графика платежей под влиянием фактора нерабочих дней», - сказали в Сбербанке.

В категории «Кафе, бары, рестораны» продолжается уверенное восстановление. Сокращение трат относительно допандемийного периода составляет лишь 1,4%.

Индекс потребительской активности 3-9 мая составил 65,5 пункта. Это сопоставимо с уровнем, характерным для январских «длинных выходных» (порядка 60 п.).

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет «крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы». В апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объеме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса временно вводится сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 года (1 февраля - 15 марта 2020 года).

SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено несколько ключевых индексов, сформированных на основе обезличенных данных: индекс потребительской активности, изменение индекса активности и индекс туризма. В разделе «Бизнес» представлено изменение объёма ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные»), Центра макроэкономических исследований и другие.