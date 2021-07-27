Экономика

ФАС начала внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров, причиной этого стал рост биржевых цен на топливо. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Служба отмечает, что проверки проводят в рамках продолжения работы по анализу факторов, влияющих на изменение цен. Ранее ФАС запросила у нефтекомпаний данные об объемах реализуемых на рынке нефтепродуктов.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты»,— сообщила пресс-служба ФАС.

По данным источников «Интерфакса», 28 июля представители ФАС посетили офисы трейдерских компаний ООО «Петролеум трейдинг», АО «Солид товарные рынки» и АО «Уфаойл» с целью выемки информации о торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Собеседники агентства сообщили, что ведомство готовится посетить и другие независимые трейдерские компании.

Оптовые цены на бензин в июле несколько раз обновили исторические максимумы. Минэнерго связывало рост цен с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и повышенным спросом в сезон отпусков. 22 июля министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что, если цены останутся на рекордно высоких значениях, то на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт. После это биржевые цены топлива снизились.