Экономика

ФАС предложила ограничить наценки на продукты в торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба России готовит законопроект, регулирующий цены на продукты, пишет Forbes.

Встреча ФАС с представителями торговых сетей, на которой обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, прошла 13 августа. По данным источника, знакомого с деталями переговоров, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности».

Несмотря на подготовку законопроекта, сетям пока предложили скорректировать наценки на добровольной основе. На следующей неделе предстоит новое совещание в ФАС, где от сетей будут ждать перечень товаров и методику корректировки их наценки.