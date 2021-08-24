Экономика

375 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» с начала года в бюджет Псковской области

За 7 месяцев 2021 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов РФ, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила более 8,5 млрд рублей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Псковской области составили 357 млн рублей.

Являясь крупной инфраструктурной и социально-ориентированной компанией, РЖД уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь, оно нацелено на развитие их транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни и развитии регионов.