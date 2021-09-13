Экономика

ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба России создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов. Это позволит ведомству оперативно осуществлять контроль ценообразования организаций, способных оказать влияние на эти рынки, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФАС по Псковской области.

«В первом полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы. В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Такой реестр ФАС России планирует создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на соответствующие товарные рынки, отметили в ведомстве.