Экономика

В Эстонии изменят маркировку срока годности молочной продукции

В Эстонии маркировка молочной продукции «Годен до...» сменится на «Лучше употребить до...». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы привыкли к тому, что в Эстонии молочная продукция маркируется отметкой "Годен до...", хотя пастеризованные молочные продукты и по истечении этого срока хранения не опасны для здоровья. По этой причине мы рекомендовали предприятиям сектора при возможности сменить маркировку "Годен до..." на маркировку "Лучше употребить до...". Это указывает на то, что до истечения срока хранения продукт сохраняет свои лучшие свойства, но по прошествии срока он еще какое-то время достаточно качественный и безопасный», - пояснил министр сельской жизни Эстонии Урмас Круузе.

Новую маркировку будут применять на упаковке молока, йогуртов, сметаны и других молочных продуктов.

Причем изготовители должны заранее оценить риски пищевой безопасности каждого из выпускаемых ими продуктов. Они же несут ответственность за информацию на упаковке и должны обеспечивать безопасность и качество продукта на протяжении всего срока хранения.

По словам министра, одна из целей нововведения - уменьшить объемы досрочной утилизации большого количества пищевых продуктов. «В северных странах долгое время пастеризованные молочные продукты обозначались пометкой "Лучше использовать до..." - это помогает уберечь продукты от досрочной утилизации и упрощает возможность пожертвовать эти продукты малообеспеченным людям, нуждающимся в помощи», - пояснил министр.

За последние пять лет в Эстонии количество пищевых продуктов, выброшенных в мусор, заметно увеличилось, в первую очередь, в домашних хозяйствах. 13% выброшенных продуктов составляют молочные продукты, отметило руководство страны.