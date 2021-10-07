Россиян предупредили о возможном подорожании зарубежной косметики

Резкий рост цен на духи и косметику из Европы ожидается в России. Об этом сообщает агенство «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Марию Долгову.
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Рост розничных цен на духи, туалетную воду и прочую декоративную косметику может составить более 50% в российских магазинах, говорит Мария Долгова. Такое может произойти, если правительство повысит пошлины на импорт этих товаров из Европы. Несколько СМИ сообщили, что этот вариант в действительности рассматривается отечественными властями в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок стали из России.
Сейчас действующая импортная пошлина на духи и туалетную воду составляет 6,5%.
Кроме духов, туалетной воды и декоративной косметики в список товаров, на которые могут быть повышены импортные пошлины, войдут еще вино и пиво.
Импортная пошлина на вино в данный момент составляет 12,5%, на безалкогольное пиво 0,1 евро/литр, на солодовое пиво 0,018 евро/литр.
Уже на стадии уплаты таможенных сборов при ввозе товаров рост стоимости вина может составить около 11%, если ставки пошлины увеличат до 25%, и более 15%, при ставке пошлины 30%, пояснила эксперт.
А рост потребительских цен в магазинах, по мнению Марии Долговой, будет еще больше, потому что они включают издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов, а также учитывают уровень спроса.
Повышение цен на духи и декоративную косметику, считает она, сильнее скажется на потребителях, чем удорожание вина и пива.
«Если любители европейского вина в крайнем случае могут перейти на вина из Латинской Америки или из Грузии, а доля импортного пива на отечественном рынке незначительна, то по парфюмерии альтернатива европейским товарам очень ограничена», – подытожила Долгова.