Экономика

В 2022 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Псковской области

В 2022 году прогнозируется рост собственных доходов бюджета Псковской области на 4-5%. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Александр Котов отметил, что, несмотря на пандемию, доходы бюджета региона растут и по налоговым, и по неналоговым показателям.

«Более того, на следующий год у нас прогнозируется рост на 4-5% собственных доходов в местный бюджет. Это свидетельствует о том, что у нас экономика даже более чем жива, и есть перспективы для того, чтобы экономика Псковской области развивалась, - заметил спикер регионального парламента.

Он также добавил, что у региона имеется государственный долг, который не превышает разрешенных параметров, установленных Бюджетным кодексом РФ. «Бюджет у нас дефицитный. Дефицит покрывается и коммерческими, и бюджетными кредитами. В этом году мы целых 9 млрд рублей коммерческих кредитов (а это почти половина всей кредиторской задолженности) заменили бюджетными, у нас освободились средства на обслуживание госдолга», - сказал Александр Котов.