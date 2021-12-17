Экономика

Александр Котов: Есть серьезные перспективы, чтобы увеличить объемы финансирования в 2022 году

Есть серьезные перспективы, чтобы увеличить объемы финансирования в 2022 году. Об этом сообщил председатель областного Собрания Александр Котов на сессии 23 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Впервые за долгие годы мы принимаем бюджет с такими параметрами, которые по доходам и расходам выше, чем ожидаемое исполнение текущего года, - отметил он. - Это говорит о серьезной работе губернатора по привлечению дополнительных средств. Мы с вами, областное Собрание, тоже являемся участниками этого процесса».

Также Александр Котов отметил работу согласительной комиссии. «Работа согласительной комиссии завершилась, есть протокольные решения. Мы вместе будем продолжать работу над проблемными вопросами, - продолжил он. - Есть серьезные перспективы, чтобы увеличить объемы финансирования в течение следующего года. И вместе с губернатором будем работать, чтобы доходная часть бюджета росла».