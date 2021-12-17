Экономика

Региональный парламент одобрил законопроект, направленный на решение жилищного вопроса детей-сирот

Депутаты Псковского областного Собрания приняли представленный прокуратурой законопроект, направленный на своевременное получение жилья детьми-сиротами в связи с динамичным изменением цен на жилые помещения. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 23 декабря, корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект вносит изменения в приложение к закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Указанное приложение утверждает методику расчета объемов субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, предоставляемых органам местного самоуправления. Она предусматривает формулу определения объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию переданных полномочий. Согласно методике, средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном образовании утверждается уполномоченным администрацией области органом исполнительной власти области ежегодно.

Но, как поясняет прокуратура, однократного установления средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в течение года недостаточно для эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий по приобретению жилья детям-сиротам на торгах.

В текущем году прокуратура области выявила существенные просчеты при осуществлении жилищного обеспечения детей-сирот на территории города Пскова.

С учетом темпов роста цен на жилье к моменту объявления торгов по приобретению жилых помещений на территории города Пскова их реальная стоимость значительно превысила цены, установленные органом местного самоуправления на основе стоимости, рассчитанной комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области во исполнение методики.

В связи с этим в текущем году администрация города Пскова не освоила 58 млн 432 тысячи 489 рублей, выделенных на приобретение 41 квартиры для предоставления детям-сиротам, сообщает прокуратура.

Во избежание повторения подобной ситуации законопроект предусматривает необходимость проведения уполномоченным администрацией области органом исполнительной власти области расчета стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципальных районах и городских округах не однократно в течение года, а не реже одного раза в полугодие.

Законопроект поддержали единогласно.