Экономика

Правительство откажет ФАС в доступе к персональным данным

Правительство откажет ФАС в доступе к персональным данным россиян и информации об абонентах услуг связи, а также в составлении реестра недобросовестных участников рынка, ограничивающих конкуренцию. Вместо этого ведомство получит право брать с граждан, компаний и органов власти письменные объяснения. Такие поправки кабмин внес ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в закон «О защите конкуренции».

Документ был разработан ФАС по поручению президента РФ Владимира Путина и принят в первом чтении еще в феврале 2020 года, но после этого не рассматривался.

Им предлагалось наделить антимонопольщиков правом на получение персональных данных россиян и информации об абонентах услуг связи, чтобы эффективнее бороться с антиконкурентными соглашениями. Также для этих целей должен был появиться специальный реестр участников рынка, ограничивающих конкуренцию, пишет газета «Известия».

Правительство решило отказаться от этих мер. Вместо этого кабмин предлагает наделить ФАС правом брать объяснения с граждан, предпринимателей, руководителей, работников коммерческих и некоммерческих организаций, органов власти.

«Перед получением объяснений должностное лицо антимонопольного органа разъясняет указанным лицам их права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, обязанности, предусмотренные настоящим ФЗ, а также право давать объяснения в присутствии адвоката или иного лица, оказывающего юрпомощь», — говорится в поправках.

Также там уточняется, что объяснения излагаются в письменной форме и подписываются должностным лицом антимонопольного органа, получившим объяснения, и давшим его лицом.