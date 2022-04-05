Экономика

«Деловой понедельник»: Проблемы и перспективы мебельного производства в псковском регионе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 апреля. Гость студии - директор ООО «ГлавМебель» Федор Анисимов.

Ведущий программы, председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский обсудил с ним проблемы и перспективы мебельного производства в регионе. Как сильно производители мебели пострадали от санкций и с какими проблемами столкнулись? Как обстоят дела с сырьем? Упало ли количество заказов?