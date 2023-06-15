Экономика

Антимонопольщики проверят ценообразование на молочную продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) для оценки механизма ценообразования на молочную продукцию направила соответствующие запросы крупнейшим производителям и торговым сетям. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что с марта получают жалобы от сельхозтоваропроизводителей на снижение цен на закупку сырого молока.

Для выяснения ситуации производителям молочной продукции направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения, недопустимости создания искусственного дефицита, а также соблюдения запрета на необоснованное повышение цен, пишет FlashNord.

«В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования», – говорится в заявлении ведомства.