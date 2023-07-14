Экономика

Внешний долг России с начала 2023 года снизился на $33 миллиарда - Центробанк

Объем внешнего долга России уменьшился с начала текущего года и на данный момент составляет 347,7 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Эта цифра стала самой низкой с 2006 года. По данным регулятора, с начала года долг снизился на 33 миллиарда долларов, или на 8,7%.

В регуляторе пояснили, что обязательства по долговым инструментам и прямые инвестиции имеют значительное влияние на данную динамику. Кроме того, важную роль в этом процессе сыграло уменьшение задолженности госорганов после продажи иностранцами суверенных ценных бумаг, пишет RuNews24.

Кроме того, как пояснили в Центробанке, внешний долг России составил 313,2 миллиарда долларов к концу 2006 года, а после первого квартала 2007 года вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, текущий показатель стал самым минимальным с конца 2006 года.