Экономика

Россияне с февраля 2022 года сократили валютные вклады почти вдвое

Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов - до 48,4 миллиарда, при этом с февраля 2022 года они упали вдвое, подсчитал на основе данных ЦБ начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Валютные вклады физлиц в российских банках за июнь сократились на 1,2 миллиарда долларов, до 48,4 миллиарда долларов на 1 июля 2023 года. За первое полугодие 2023 года они сократились на 9,7 миллиарда долларов, а за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года их объем снизился почти вдвое – на 45,5 миллиарда долларов, или на 48,5%», - отметил Осадчий.

Главной причиной снижения объемов валютных вкладов аналитик считает их «полузамораживание» в результате введения ограничений ЦБ в марте прошлого года, пишет РИА Новости.

Основным направлением оттока валютных вкладов аналитик назвал их переток за рубеж, на депозиты в иностранных банках, а второе по значимости направление – переток в наличную валюту. По последним доступным данным, валютные депозиты россиян в иностранных банках выросли за февраль 2022 года – май 2023 года на 42,7 миллиарда долларов, а объем наличной валюты - на 12,5 миллиарда долларов.

«ЦБ не снимает ограничения на валютные вклады, в первую очередь, из-за эмбарго на поставки наличных долларов и евро, введенных, соответственно, США и ЕС. Однако в связи с ростом популярности юаней эти ограничения могли бы быть ослаблены или даже отменены в отношении дружественных валют без угрозы финансовой стабильности России», - заключил Осадчий.