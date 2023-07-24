Экономика

Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ для работающих за границей

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке налога на доходы физических лиц для работающих за границей. Обновление законодательства коснется также сотрудников, работающих на российские компании удаленно.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовой информации, закон предусматривает введение единого налога на доходы физических лиц для сотрудников, работающих удаленно, а также за рубежом, пишет RuNews24.

В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе, обновленное законодательство касается граждан, которые осуществляют деятельность в российских компаниях на основании трудового договора или договора гражданско-правового характера.

Известно, что НДФЛ сохраняется на уровне 13%. При этом при доходе свыше пяти миллионов рублей в месяц ставка поднимается до 15%. Статус налогового резидентства влиять на уровень налога не будет.

С 2024 года данная норма начнет действовать для сотрудников, находящихся в штате компании, а с 2025 года — для фрилансеров.