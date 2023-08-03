Экономика

Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль

Президент России Владимир Путин подписал закон «О налоге на сверхприбыль». Документ опубликован в пятницу, 4 августа.

Налог на сверхприбыль вводится для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила 1 млрд рублей. Документ направлен на формирование дополнительных доходов федерального бюджета. Налог будет носить разовый характер, пишет FlashNord.

Налоговая ставка определена в размере 10% от суммы превышения прибыли. Уплачиваться налог будет до 28 января 2024 года.