Экономика

Алюминиевые банки для напитков могут подорожать в России

Производителей пива и безалкогольных напитков ожидает новый рост затрат. Выкупившая заводы алюминиевой банки у американской Ball в России группа «Арнест» планирует повышение цен из-за роста затрат и удорожания проекта нового завода. В результате цены на напитки могут вырасти, что приведет к снижению спроса, опасаются участники рынка.

Основной производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в России «Арнест Упаковочные Решения» уведомил клиентов о повышении цен на продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что переход заводов на автономную работу потребовал локализации IT-инфраструктуры, что оказалось сложным и дорогостоящим процессом.

Кроме того, повышение ЦБ ключевой ставки привело к увеличению стоимости заемных средств, используемых для строительства завода в Ульяновске. Негативно на проекте также сказался рост курса доллара и цен на оборудование, поясняется в документе. Информацию об удорожании отдельных позиций компания обещает предоставить дополнительно.

В «Арнест Упаковочные Решения» пояснили, что предполагаемое повышение цен — вынужденная мера, связанная с внешними факторами, и компания «предпринимает максимум усилий, чтобы сделать упаковку доступной и удовлетворить потребности рынка», продолжая строительство завода в Ульяновске мощностью более 1,5 млрд банок в год.

Источник на рынке говорит, что у «Арнест» сильная переговорная позиция из-за высокой доли на рынке и компания может повысить цены на уровне от 10%.

В августе группа выкупила бизнес голландской Heineken в РФ «Объединенные пивоварни Хейнекен» (ОПХ), включающий семь заводов, выпускающих пиво под марками «Охота», «Бочкарев». В «Арнест Упаковочные Решения» и ОПХ сообщили, что поставки банок для ОПХ продолжаются «на рыночных принципах и равных условиях с другими игроками».

В Минсельхозе подтвердили, что увеличение цен на банки может иметь негативные последствия для производителей на фоне роста издержек по другим направлениям. В Алюминиевой ассоциации отметили, что «увеличивающийся спрос на банку стимулирует рост инвестиций в производственные мощности». В дальнейшем там ожидают «выравнивания цен».