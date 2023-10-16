Экономика

Круглый стол «Легко ли быть предпринимателем?». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, который состоялся в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 октября.

Легко ли быть предпринимателем в современной России? Что мотивирует/демотивирует псковичей идти в бизнес? Почему молодежь предпочитает работать в госсекторе, а не открывать свое дело? Ответы на эти вопросы искали участники круглого стола.

К участию в разговоре приглашены:

• Аркадий Мурылев – уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области;

• Владимир Зубов – президент Торгово-промышленной палаты Псковской области;

• Валерий Лесников - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

• Игорь Савицкий - генеральный директор холдинга «NPN».

Ведущий — Константин Калиниченко.