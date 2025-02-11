ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о новых тарифах на электроэнергию

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня ведущий Константин Калиниченко поговорит с председателем комитета по тарифам и энергетике Псковской области Еленой Пилипенко об одной из громких тем из сферы ЖКХ — дифференцированном тарифе для населения за потребление электроэнергии.

Люди, чьи дома в большей степени зависят от электричества, получили последние платежки и были в шоке от цифр. Плюсом к прежним ценам – полтора-два десятка тысяч рублей. Люди высказывают недоумение и справедливо возмущены столь резким ростом стоимости. Почему так получилось? Кого коснулось? И что делать, чтобы платить меньше?

Звоните в студию по телефону прямого эфира: 56-73-72.