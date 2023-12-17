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Экономика

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин о работе предприятия

18.12.2023 16:34|Псков

Пять лет назад завод «Титан-Полимер» стал резидентом особой экономической зоны «Моглино». За это время группа компаний «Титан» прошла колоссальный путь – от проекта до запуска современного завода по производству БОПЭТ пленок. О том, как живет сегодня предприятие, о производственных планах Псковская Лента Новостей побеседовала с генеральным директором завода «Титан – Полимер» Кириллом Неретиным.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

– Кирилл Анатольевич, вы возглавили предприятие в феврале текущего года. Мы видим, что производство набирает обороты, инвестиционный проект находится в центре внимания как региональных, так и федеральных органов власти. Какие задачи сегодня ставите перед собой, перед коллективом завода?

– Основная наша общая задача – вывести завод на проектную мощность, а затем уже сосредоточиться на реализации второго этапа строительства.  На предприятии установлены две производственные линии, каждая из которых может выпускать до 36 тыс. тонн БОПЭТ пленки в год. С начала запуска производства, которое состоялось год назад, мы прошли пуско-наладочные работы на первой линии, отработали технологию производства БОПЭТ пленки разных толщин и видов, и сегодня мы отгружаем нашим покупателям высококачественную продукцию под нужную им спецификацию. Производим как пищевую, так и индустриальную пленку, пленку для строительного сектора. Она универсальна для кабельной промышленности, является диэлектриком при производстве проводов. Также производим твист-пленки для конфет. Вариации различные: есть металлизированная, барьерная Alox – здесь идет нанесение на материал алюминия с кислородом. Рассматриваем также выпуск цветных пленок.

И в ближайшее время нам предстоит наладить такое же стабильное производство плёнки на второй линии. Таким образом, с выходом на проектную мощность производства до 72 тыс. тонн БОПЭТ пленки в год можно будет говорить о завершении первого этапа реализации инвестиционного проекта.

Расскажите о себе. Были ли вы связаны ранее с этой отраслью? Насколько легко вам далось решение возглавить предприятие?

– В отрасли я не новичок, работаю с биаксиально ориентированными пленками с 2006 года. Решение возглавить компанию было взвешенным. Основным фактором стало желание справиться с новыми вызовами, найти новое применение своему опыту и профессиональным навыкам. Первоочередная задача, которая стояла перед коллективом завода «Титан-Полимер» – организовать пуско-наладочные работы, и мы с ней отлично справились.

Хочу поблагодарить коллектив предприятия за проделанную работу, сегодня мы обеспечили стабильную работу линии.

Для данных типов производств очень важно выйти на стабильную работу с точки зрения технологии. Оборудование на нашем заводе отличное, сейчас это самые современные линии в России, которые могут покрыть 100% потребности рынка и полностью заместить импорт.

– В России ваша продукция востребована сегодня?

– Изначально стратегия развития компании была ориентирована на экспорт. Сегодня мы рассматриваем, в первую очередь, поставки на внутренний рынок, а также в страны Северной Африки и Азии. У нас амбициозные планы, будем работать на благо компании и региона, чтобы увеличить объем сбыта.

Ключевой фактор, который сейчас влияет на мировой спрос на пленки и гранулят ПЭТ – спад на европейском рынке. Если взять динамику развития и глобальный рынок ПЭТ пленок, то самые крупные игроки сегодня – это Китай и Индия, формирующие основной объем производства. У них сейчас идет переизбыток производства, поскольку потребление в Европе существенно уменьшилось. За счет этого идет снижение цены. Я верю, что скоро рынок изменится, и наш проект станет для Псковской области локомотивом региональной экономики. Мы не сомневаемся, что продукция будет востребована.

– Насколько я знаю, предприятие самое передовое с технологической точки зрения. В Европе подобного уровня предприятия можно пересчитать по пальцам одной руки и, наверное, новых производств в ближайшее время не возникнет.

– В Европе новых предприятий нашего профиля мало. Есть подобные производства в Польше и Венгрии. Сейчас все-таки наблюдается небольшой мировой спад потребления. Если рассмотреть рынок ПЭТ в динамике за 20 лет, то спрос всегда двигается по синусоиде, он «плавающий».

Однако вне зависимости от этого я глубоко убежден, что развитие российской промышленности, особенно в части импортозамещающей продукции, – задача государственного масштаба. Должна быть определенная нацеленность государства на формирование новых кластеров современных производств. Сейчас нам, как никогда, нужно создавать и развивать свои мощности, обеспечивать технологический суверенитет страны. Конечно, с одной стороны, инвестиции в производство должны быть оправданы с точки зрения экономики. С другой стороны, мы должны понимать, что многие секторы промышленности до выхода на определенные производственные мощности могут быть дотационными, и в этом нет ничего плохого.

– Прошедшая осень была достаточно насыщенной на визиты руководителей федерального уровня – в октябре завод посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников, в ноябре с производством ознакомился заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли, куратор Псковской области в правительстве Денис Мантуров. Расскажите об итогах этих визитов. Какую оценку руководители дали производству?

– И Максиму Геннадьевичу, и Денису Валентиновичу мы продемонстрировали весь процесс производства. Все стадии - от экструзии и засыпки гранул - до процесса получения маточного рулона и готовой продукции. Если для Максима Геннадьевича это был первый визит на производство, то Денис Валентинович ранее был на нашем предприятии, когда проводился монтаж оборудования. Сейчас линия работает стабильно и набирает обороты. Я думаю, что федеральные руководители остались довольны визитом на наше предприятие, смогли оценить конкретный результат государственной поддержки производства импортозамещаемой продукции.

– Если говорить о перспективах, Кирилл Анатольевич, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию?

– Сейчас для отечественных производителей открылось окно возможностей, потому что европейские компании уходят и освобождают рынок. Российские компании замещают импортную продукцию, и в большинстве случаев она становится лучше по качеству. Если брать химическую промышленность, то здесь много материалов, которые завозились из Европы и Америки, на данный момент разрабатываются и готовятся к производству в России. А новые производства – это рабочие места, социально-экономическое развитие страны.

– Завод – флагман промышленной кооперации нашего региона, да и в принципе псковской промышленности. Местный бизнес изначально питал надежды, что он сможет подключиться и в этой большой семье найти для себя что-то интересное. Как вы оцениваете момент кооперации с псковским бизнесом? Есть ли здесь те, кто вам помогает? Есть ли те, к кому вы можете продукцию свою поставлять? Или это ориентация на внешние рынки, прежде всего?

– Мы безусловно можем поставлять нашу продукцию и псковским организациям, которым пленка необходима. Я, например, знаю, что компания «СКТ» использует пленки в производстве. Мы полностью открыты для любого общения и готовы к кооперации. Что касается работы с местными поставщиками, мы также готовы к сотрудничеству. На данный момент мы нарабатываем базу партнеров, смотрим, кто как работает, сравниваем цены на товары и услуги, а также время их поставки. Работаем по принципу: относись к поставщику так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. Мы хотим выстроить эффективные партнерские отношения со всеми компаниями при реализации продукции и закупках сырья, чтобы работать на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

– Понятно, что бизнес – это больше про прибыль. Но практически с первых месяцев, как появился «Титан-Полимер» в нашем регионе, компания занималась и социальной нагрузкой, реализовывались благотворительные проекты. Планируете ли вы продолжать эту линию социально ответственного предприятия?

- Мы обязательно продолжим все текущие социальные проекты, а также запустим новые. Быть социально ответственным предприятием – значит проявлять заботу о регионе, о людях, которые в нем живут. Для нас – это одна из первостепенных задач. Если говорить конкретно об уже реализованных социальных проектах, то в рамках корпоративного проекта «Титан – развитие территорий» предприятие помогло отремонтировать в Псковском районе Тямшанский Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов обновить здание. В наступающем 2024 году планируется поддержка детской хоккейной школы на базе ледового дворца в деревне Борисовичи Псковского района. Традиционно принимаем участие в мероприятиях регионального отделения Детского фонда.

– Как оцениваете уровень диалога с властью? В России этот диалог важен, без него, наверное, сложно строить бизнес.

– Безусловно. Надо отметить, что такого уровня проекты не реализуемы без поддержки федеральных, региональных и муниципальных властей. Идет очень плотная, слаженная командная работа на всех уровнях, чтобы данный проект был реализован. Хочу выразить благодарность всем, кто непосредственно участвует в данном процессе, в оказании помощи по реализации инвестиционного проекта на каждом уровне, прежде всего Минэкономразвития России и Минпромторгу России. Региональные власти также активно поддерживают нас. Большой личный вклад в реализацию проекта внесли губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, заместитель губернатора Нинель Александровна Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Сергеевич Михеев, за что им огромное спасибо.

– Вы руководитель крупного, важного, стратегического для нашего региона предприятия. Каково ваше профессиональное кредо? Какие требования предъявляете к работникам? Что для вас в приоритете как для руководителя?

– В первую очередь – это упорство в достижении цели. Это самое главное. Второе – быть лучшими на рынке. Помимо этого, мы с командой делаем упор на социальные проекты «Титан-Полимера». В работе с персоналом, в работе на рынке полимеров мы будем стремиться делать все, чтобы стать еще более интересными как для псковичей, так и жителей близлежащих регионов. Хотим, чтобы они видели в нас привлекательного работодателя, развивающего перспективную отрасль. Уже сейчас мы видим, как завод динамично набирает обороты. Пройдет совсем немного времени, и проект, стратегический важный как для региона, так и для всей страны, будет успешно реализован на территории Псковской области.

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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