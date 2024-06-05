Экономика

Число заявок на регистрацию товарных знаков в РФ выросло на 30%

За первые четыре месяца 2024 года в Роспатент поступило 44 тысячи заявок на регистрацию брендов. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 рассказал глава Роспатента Юрий Зубов. За весь прошлый год в ведомство поступило 143 тысячи заявок.

«Это сумасшедшие цифры. За первые четыре месяца прирост уже составил 30% по отношению к предыдущему периоду. И я уверен, что в этом году мы перемахнем через рекорд прошлого года», — сказал он.

По словам главы Роспатента, наиболее активно бренды регистрируют кулинарии, кондитерские, кофейни и пекарни. За ними расположилась сфера медицинских товаров и услуг. Круг товарных знаков постоянно расширяется — появляется больше брендов по программному обеспечению. Это говорит о наличии серьезных предпосылок для импортозамещения на рынке сегодня, полагает Юрий Зубов.

Он отметил, что среди иностранных компаний активнее всего ведет себя на рынке Китай, пишут «Известия».

«На российский рынок выходят китайские компании, они лидируют по подаче заявок, обогнав США и другие западные страны. Компании из КНР подают заявки на бренды в области транспорта и сотовой связи. Впрочем, и американские, и европейские компании с конца прошлого года демонстрируют рост активности в регистрации брендов», — отметил Зубов.

Глава Роспатента добавил, что зачастую половину всех заявок на изобретения составляют российские вузы. Лидируют в основном региональные университеты — Кубанский, Пермский, Волгоградский.

«Благодаря патентной политике появляются новые горизонты для технологического развития», — подытожил Зубов.