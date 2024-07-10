Экономика

Псковская область вошла в топ-20 лидеров по докапитализации регионального Фонда развития промышленности

Псковская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по докапитализации регионального Фонда развития промышленности в рамках механизма единой региональной субсидии за 2021-2024. Такие данные были озвучены на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге.

«С 2021 года мы ежегодно принимаем участие в конкурсном отборе на предоставление финансирования из федерального бюджета для региональных программ по развитию промышленности. И прежде всего – на докапитализацию Фонда развития промышленности.

С 2021 по 2024 год на эти цели было направлено более 154 млн рублей. В этом году мы дополнительно получили на эти цели ещё 250 млн рублей – спасибо Денису Валентиновичу Мантурову», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Эти средства будут направлены на предоставление займов промышленным предприятиям в целях реализации инвестпроектов.