Общество

Умер бывший ведущий телеигры «Форт Боярд»

Бывший ведущий известной телеигры «Форт Боярд» и других французских телепередач Патрис Лаффон умер в возрасте 84 лет, передает радиостанция France Bleu.

«Патрис Лаффон скончался от сердечного приступа в среду утром в своем доме в (коммуне — прим. ред.) Оппед», — сообщила радиостанция со ссылкой на мэра коммуны.

Скорую вызвала жена Лаффона. Двадцать первого августа ему исполнилось бы 85 лет, пишет РИА Новости.

С 1972 по 1989 год Лаффон был лицом одной из самых популярных телеигр Франции Des chiffres et des lettres («Цифры и буквы»), о приостановке которой объявили только в мае 2024 года. В 1990-е он вел «Форт Боярд» и популярную передачу «Пирамида».

Помимо карьеры на телевидении, Лаффон участвовал в съемках фильмов и театральных постановках. Например, сыграл эпизодическую роль в фильме «Жандарм из Сен-Тропе« 1964 года.

Впервые «Форт Боярд» вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года. С тех пор 34 страны сняли свои национальные версии передачи. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.