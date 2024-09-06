Экономика

На ВЭФ обсудили перспективы цифровых валют и децентрализованных платежных систем

Помимо традиционных расчетных инструментов, мы видим огромные перспективы в использовании цифровых валют, таких как цифровой юань и цифровой рубль, заявила старший вице-президент, руководитель департамента развития международных расчетов ВТБ Ольга Баша на сессии «Россия — Китай» в рамках Восточного экономического форума. По ее словам, ВТБ активно принимает участие в рабочих группах, в том числе на базе БРИКС, и в развитии такого рода проектов.

«Важно создавать децентрализованные цифровые платежные системы. И ряд стран БРИКС уже запустил проекты по расчётам в национальных цифровых валютах». Она отметила, что Россия со своей стороны тоже разрабатывает аналогичные проекты, а ВТБ работает в этом направлении и участвует в обсуждении создания единой клиринговой единицы расчётов БРИКС.

Спикер отметила, что площадка БРИКС играет важнейшую роль в развитии экономических отношений.

«Мы интенсивно развиваемся, видим огромные перспективы, и благодарим и китайских коллег за то содействие, которое оказывается, потому что и китайские регуляторы, и китайские банки, они хотят с нами работать, и мы ищем те возможности, которые позволят нам, не нарушая никакие санкционные режимы, наладить устойчивые каналы взаимодействия и расчетов между нами», – подчеркнула она.