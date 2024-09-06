Экономика

«Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как завершается сельхозсезон для агропромышленного комплекса региона?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Весной с нашими экспертами мы уже обсуждали нюансы импортозамещения в сельском хозяйстве, а также капризы погоды, из-за которых часть посевов в Псковской области погибла. Тогда, даже несмотря на все особенности нового сельхозсезона, никакой особенной угрозы продовольственной безопасности на фоне заморозков и санкций не видели ни крупные, ни средние предприниматели и фермеры. В то время большинство из них не разделили беспокойства населения и предположили, что максимум, что придётся сделать в нашем регионе — «затянуть пояса потуже» и «поднять цены».

Но как гласит народная мудрость, цыплят по осени считают… И уборка урожая на полях Псковской области как раз сейчас в самом разгаре. К концу августа в регионе, например, собрали более 70 тысяч тонн зерновых культур. А помимо этого заготовили по 15 с половиной центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. На фоне таких показателей мы решили узнать, как псковские фермеры и сельхозтоваропроизводители справились с капризами погоды и оправдались ли их оптимистичные прогнозы…

Хватило ли предприятиям АПК мер поддержки? Справляются ли они в условиях санкций с импортозамещением? И есть ли опасения насчёт продовольственной безопасности? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров признал, что погода повлияла на урожай в Псковском регионе. Но заверил, что как «угрозу продовольственной безопасности региона не предполагали весной», так не ведётся подобных разговоров и сейчас. «Наши сельхозпроизводители в первую очередь стараются произвести продукцию, обеспечить население продуктами питания, но и в то же время обеспечить себя работой, прибыль какую-то, хоть минимальную, получить», — описал ситуацию заместитель председателя профильного комитета.

«Уборка еще не завершилась, она в самом разгаре. Можно сказать, где-то к 1 октября мы планируем перейти в окончательную фазу уборки. Сейчас убрали озимые, в принципе, урожайность лучше, чем прошлый год, хотя площадь под зерновыми чуть поменьше. Что касается рапса, озимый рапс дал хуже урожайность, потому что умерло очень много, а яровой еще не подошел. Еще только будем начинать пробовать убирать. Что касается картофеля, мы сейчас приступаем только к уборке, урожайность на уровне прошлого года, и площадь тоже. Овощи также только начинаем убирать, поэтому в принципе мы надеемся, что мы будем обеспечены в полном объеме. Удобрения у нас импортного никогда не было, удобрения только российские, с наших заводов. С поставщиками, которые поставляют туда минеральные удобрения, пестициды, вопрос решил. Потихонечку переходим на российские, уже больше половины. С семенами сейчас по озимым зерновым фактически мы уже заменили. По яровым еще есть немножечко, но это не тот процент, который был раньше. Сейчас уже намного меньше. Рапсом мы себя обеспечиваем, семенами - уже практически в полном объеме. Немножечко похуже с семенами овощных. Потому что мы семена овощей у себя не производим. Их мы завозим с Юга или же импортные».

Говоря прямо, позитивный результат, по оценке Александра Никандрова, есть и в сфере импортозамещения. Продуктами питания, например, регион полностью обеспечивает себя (кроме южных фруктов). Собственные нужды в молочной и мясной продукции Псковская область также закрывает на 100%.

К слову о животноводстве... «Расти уже некуда», — так охарактеризовала ситуацию директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» Татьяна Шарыгина. По её словам, после африканской чумы свиней компания сумела выйти на полную мощность — 110 тысяч голов в год. Теперь, чтобы ещё увеличить поголовье свиней, требуется строить новые фермы или откормочник. Но есть в этой «бочке мёда» и дёготь: в этом сезоне благополучную картину, призналась Татьяна Шарыгина, подпортила погода…

Фото: РБК Петербург

«У нас были заморозки еще весной. Урожай меньше, чем хотелось бы, конечно, в этом году, например урожай пшеницы, и рапс тоже не очень. Озимые культуры, я имею в виду те, которые в зиму были, из-за зимних заморозков, которые были весной, когда уже снег растаял, а потом вдруг подморозило. Урожай меньше, чем хотелось бы, но яровые зато неплохо уродились. В общем мы яровую пшеницу закончили, но, правда, рапс яровой еще не начали убирать. Он еще пока не готов. Погода внесла свою лепту, но вот, слава Богу, сейчас хорошая погода, можно убрать. Мы боялись, что если были бы дожди все время, пришлось бы убирать все, что есть. Ну, конечно, не самый лучший год, прямо скажу. Безусловно, ничего не грозит. Просто год на год не приходится. Всегда приятно получить высокий урожай. Также понятно, что если был высокий урожай, значит, должен быть и немножко похуже. Этот год, безусловно, не провальный и не ужасный, нет. Просто средненький. Мы подготовились, положили зерна достаточно, еще есть соседи, у которых можно купить, так что мы точно справимся».

Как итог — показатели урожайности этого года Татьяна Шарыгина оценила на «3+».

А вот Андрей Янсен, фермер из Псковского района, занимающийся разведением клубники, сельхозсезон охарактеризовал следующей фразой: «В этом году у нас плохо, прямо плохо». Фермер уточнил, что ягодой засаживает около 2 гектаров территории, а в прошлом году на развитие своего хозяйства получил грант в конкурсе «Агростартап». На него фермер приобрёл трактор, плуг, опрыскиватель и фрезу. Всё это в хозяйстве очень пригодилось. Однако в целом мер поддержки для фермеров хотелось бы побольше — признался собеседник. Особенно в свете капризов погоды...

Фото: ГТРК «Псков»

«Вот в основном погода, я думаю. То мороз, то жара, то птиц не было, не видели прям. А в этом году, я не знаю, какая напасть, просто стаями летали. Мы принимали меры, но все мимо. Не знаю даже, как бороться. Прогнозы на будущее положительные: развитие, больше урожая. Это опыт. Мы все записываем в опыт. Погода плохая, значит, минус урожай, но это опыт. Поели ягоду - это опыт. То есть мы не отчаиваемся».

В группе компаний «Кабош» заготовка кормов ещё идёт. На этот факт указал генеральный директор предприятия Дмитрий Матвеев. Он отметил, что из-за погодных условий заготовить вовремя всё, что нужно было, не получилось. «Если вы задерживаетесь с заготовками, то вы по массе выбираете столько же, но по сухому веществу гораздо меньше, и оно хуже по качеству», - объяснил принцип собеседник. И на этом фоне урожай этого года Дмитрий Матвеев оценил на «твёрдую четвёрку». А затем отметил, что впереди «Кабош» ждёт серьёзный бой по заготовке кукурузы (она растёт на площади в более чем 4 тысячи гектаров).

Отдельно Дмитрий Матвеев остановился на том, что в сложностях агропромышленного комплекса виновата не только погода. Но и, например, тенденция к заболачиванию территорий. Из-за нерасчищенных в районах ручьёв и каналов поля подтапливает, а зерновые намокают и гибнут. Особое внимание в беседе гендиректор группы компаний «Кабош» уделил импортозамещению. Он высказал мнение о том, что Россия всё ещё очень зависима от запчастей для сельхозтехники и оборудования. И проблему эту не решить за год.

«Я предполагаю, что ситуация будет еще больше ухудшаться, однозначно. Почему? Потому что то, о чем я говорил еще два года назад, что китайские партнеры не являются партнерами. Они для нас являются временным решением наших проблем. И мы сейчас все это видим. Посмотрите, все банки китайские сейчас начинают закручивать наши перечисление даже в юань. С ужесточением всех этих вопросов, конечно, растет цена. Цена на запчасти, цена на комплектующие, она же не падает, она на самом деле растет. И поэтому ситуация будет ухудшаться. Я думаю, что мы года через два вряд ли что-то сможем, что нам необходимо, возить в Китай без серьезных проблем. Все только рапортуют о том, что у нас все хорошо, экономика развивается и все остальное. Это на самом деле действительно так. Но, понимаете, она развивается не благодаря тому, что были инвестированы какие-то деньги в 2022-2023 годах. Она развивается потому, что был сделан хороший задел в 2019 году, в 2020, 2018 году. И этот задел начал сейчас давать положительные результаты, это хорошо. Но мне кажется, что сейчас государство расслаблено в отношении того, что в экономике все хорошо. Я не считаю, что в экономике все хорошо. Смотрите, закредитованность населения растет, стоимость растет, инфляция, ставка растет. А если ставка растет, вы понимаете, что никаких инвестиций сегодня никто не осуществляет. А это о чем говорит? О том, что в 2027, 2028 годах у нас будут очень серьезные проблемы».

По мнению Дмитрия Матвеева, в России сейчас всё чаще смотрят на экономику в состоянии «здесь и сейчас». А не заглядывают на 30-50 лет вперёд, как, например, в Китае. А зря. Да и вообще, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, государству стоит обратить внимание не только на урожаи, но и на вопросы кибербезопасности. Например, «Кабош» этим летом подвергся атаке хакеров, которая буквально парализовала работу предприятия на целый месяц. «Мы существовали при голубых экранах, мы не могли грузить товар, не могли выписывать накладные, сертифицировать товар. У нас вымогали деньги!» - рассказал директор. И это только одно предприятие… А если их будет много? — задал риторический вопрос Дмитрий Матвеев.

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А вот директор псковской агрофирмы «Победа» Виктор Гречин завёл речь о других сложностях, с которыми приходится сталкиваться аграриям. Сильнее всего его волнуют «дорогие, по сравнению с прошлым годом, кредиты». На этом фоне, отметил он, хотелось бы, чтобы мер поддержки со стороны государства (особенно на растениеводство) было побольше. Не всё столь однозначно в этом году и в вопросе урожайности. И тем не менее, год для агропромышленного комплекса Виктор Гречин охарактеризовал как «благополучный». А затем заверил, что какой-либо угрозы продовольственной безопасности региона нет.

«По зерновым чуть похуже, потому что погодные условия, сухо было. В заготовке кормов выполнили план, что планировали. Кукуруза стоит прекрасная. Картофель убираем. Тоже урожайность хорошая. Так что я считаю, что год благополучный. Если смотреть по картофелю, урожайность порядка 400 центнеров пройдет и получится 4 тысячи тонн. В процессе у нас уборка идет картофеля, а зерновые мы завершили уборку. Корма - кукурузу осталось заготовить. Сейчас второй урожай томатов пойдет. Урожайность зерна у нас получили порядка 150 тонн. Стало больше огурца, и томаты сейчас идут с превышения с прошлого года, так что все будет хорошо».

Оценивать угрозу продовольственной безопасности целого региона руководитель крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков не взялся. Однако, говоря лишь об успехах и неудачах своего предприятия, заверил, что «провала не будет». Собеседник отдельно остановился на вопросах импортозамещения в сфере сельского хозяйства, напомнил, что 99% удобрений производится в России (за исключение части подкормок и микроэлементов). Зато более 50% средств защиты растений до сих пор привозится из-за рубежа. Впрочем, они, заверил Андрей Вороненков, в наличии. Только плати. И вот тут-то всё и упирается в паритет цен...

«Русская пословица говорит о том, что цыплят по осени считают. Осень только началась, поэтому уборка впереди, что уберем, то будет наше. Осадки, действительно, были обильные, они повлияли на то, что часть площадей была переувлажнена или просто залита озерами воды. Картофель испортился, сгнил, урожая там не будет. На других участках, которые более сухие, это позволило сформировать более высокий урожай. Поэтому в среднем, наверное, будет по валовому сбору все хорошо. Но переувлажнение повлияет на качество хранения, будут дополнительные потери. Обычно разговор о чем? О цене. У нас цена в прошедшем году на картофель была уровня 2000 года. Двадцать пять лет прошло, а цена на нашу продукцию все в одном уровне. В то же время расходные материалы раз в десять стояли дешевле. Это значит что нам нужно было в десять раз была интенсифицировать свое производство, чтобы остаться на плаву. Вот такой расклад. Это сложно. Совершенствоваться до бесконечности необходимо, можно, но не всегда возможно. Могу сказать, у нас провала в валовом сборе нет. Нужна хорошая цена, и тогда крестьянин сможет и дальше на вырученные средства ввести весенние полевые работы, цикл за циклом. Как говорится - жизнь продолжается».

Оценки завершающемуся сельскохозяйственному сезону представители псковского АПК сегодня ставят разные. Да, «пятёрок» нет. Сложности с импортозамещением, температурные колебания весной, обильные осадки, санкции, хакерские атаки, неподъёмные кредиты… Всё это усложняет работу в этой отрасли. И тем не менее, большая часть наших собеседников убеждена, что ни о какой угрозе продовольственной безопасности речи нет и быть не может. И прогнозы на будущее, в этой связи, практически у всех из них сегодня позитивные.

Светлана Пикалёва