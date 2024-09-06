«Дневной дозор»: Как завершается сельхозсезон для псковских аграриев?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как завершается сельхозсезон для агропромышленного комплекса региона?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Весной с нашими экспертами мы уже обсуждали нюансы импортозамещения в сельском хозяйстве, а также капризы погоды, из-за которых часть посевов в Псковской области погибла. Тогда, даже несмотря на все особенности нового сельхозсезона, никакой особенной угрозы продовольственной безопасности на фоне заморозков и санкций не видели ни крупные, ни средние предприниматели и фермеры. В то время большинство из них не разделили беспокойства населения и предположили, что максимум, что придётся сделать в нашем регионе — «затянуть пояса потуже» и «поднять цены».
Но как гласит народная мудрость, цыплят по осени считают… И уборка урожая на полях Псковской области как раз сейчас в самом разгаре. К концу августа в регионе, например, собрали более 70 тысяч тонн зерновых культур. А помимо этого заготовили по 15 с половиной центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота. На фоне таких показателей мы решили узнать, как псковские фермеры и сельхозтоваропроизводители справились с капризами погоды и оправдались ли их оптимистичные прогнозы…
Хватило ли предприятиям АПК мер поддержки? Справляются ли они в условиях санкций с импортозамещением? И есть ли опасения насчёт продовольственной безопасности? Ответы на эти вопросы - в программе «Дневной дозор».
Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров признал, что погода повлияла на урожай в Псковском регионе. Но заверил, что как «угрозу продовольственной безопасности региона не предполагали весной», так не ведётся подобных разговоров и сейчас. «Наши сельхозпроизводители в первую очередь стараются произвести продукцию, обеспечить население продуктами питания, но и в то же время обеспечить себя работой, прибыль какую-то, хоть минимальную, получить», — описал ситуацию заместитель председателя профильного комитета.
Говоря прямо, позитивный результат, по оценке Александра Никандрова, есть и в сфере импортозамещения. Продуктами питания, например, регион полностью обеспечивает себя (кроме южных фруктов). Собственные нужды в молочной и мясной продукции Псковская область также закрывает на 100%.
К слову о животноводстве... «Расти уже некуда», — так охарактеризовала ситуацию директор сельскохозяйственного предприятия «Идаванг» Татьяна Шарыгина. По её словам, после африканской чумы свиней компания сумела выйти на полную мощность — 110 тысяч голов в год. Теперь, чтобы ещё увеличить поголовье свиней, требуется строить новые фермы или откормочник. Но есть в этой «бочке мёда» и дёготь: в этом сезоне благополучную картину, призналась Татьяна Шарыгина, подпортила погода…
Фото: РБК Петербург
Как итог — показатели урожайности этого года Татьяна Шарыгина оценила на «3+».
А вот Андрей Янсен, фермер из Псковского района, занимающийся разведением клубники, сельхозсезон охарактеризовал следующей фразой: «В этом году у нас плохо, прямо плохо». Фермер уточнил, что ягодой засаживает около 2 гектаров территории, а в прошлом году на развитие своего хозяйства получил грант в конкурсе «Агростартап». На него фермер приобрёл трактор, плуг, опрыскиватель и фрезу. Всё это в хозяйстве очень пригодилось. Однако в целом мер поддержки для фермеров хотелось бы побольше — признался собеседник. Особенно в свете капризов погоды...
Фото: ГТРК «Псков»
В группе компаний «Кабош» заготовка кормов ещё идёт. На этот факт указал генеральный директор предприятия Дмитрий Матвеев. Он отметил, что из-за погодных условий заготовить вовремя всё, что нужно было, не получилось. «Если вы задерживаетесь с заготовками, то вы по массе выбираете столько же, но по сухому веществу гораздо меньше, и оно хуже по качеству», - объяснил принцип собеседник. И на этом фоне урожай этого года Дмитрий Матвеев оценил на «твёрдую четвёрку». А затем отметил, что впереди «Кабош» ждёт серьёзный бой по заготовке кукурузы (она растёт на площади в более чем 4 тысячи гектаров).
Отдельно Дмитрий Матвеев остановился на том, что в сложностях агропромышленного комплекса виновата не только погода. Но и, например, тенденция к заболачиванию территорий. Из-за нерасчищенных в районах ручьёв и каналов поля подтапливает, а зерновые намокают и гибнут. Особое внимание в беседе гендиректор группы компаний «Кабош» уделил импортозамещению. Он высказал мнение о том, что Россия всё ещё очень зависима от запчастей для сельхозтехники и оборудования. И проблему эту не решить за год.
По мнению Дмитрия Матвеева, в России сейчас всё чаще смотрят на экономику в состоянии «здесь и сейчас». А не заглядывают на 30-50 лет вперёд, как, например, в Китае. А зря. Да и вообще, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, государству стоит обратить внимание не только на урожаи, но и на вопросы кибербезопасности. Например, «Кабош» этим летом подвергся атаке хакеров, которая буквально парализовала работу предприятия на целый месяц. «Мы существовали при голубых экранах, мы не могли грузить товар, не могли выписывать накладные, сертифицировать товар. У нас вымогали деньги!» - рассказал директор. И это только одно предприятие… А если их будет много? — задал риторический вопрос Дмитрий Матвеев.
А вот директор псковской агрофирмы «Победа» Виктор Гречин завёл речь о других сложностях, с которыми приходится сталкиваться аграриям. Сильнее всего его волнуют «дорогие, по сравнению с прошлым годом, кредиты». На этом фоне, отметил он, хотелось бы, чтобы мер поддержки со стороны государства (особенно на растениеводство) было побольше. Не всё столь однозначно в этом году и в вопросе урожайности. И тем не менее, год для агропромышленного комплекса Виктор Гречин охарактеризовал как «благополучный». А затем заверил, что какой-либо угрозы продовольственной безопасности региона нет.
Оценивать угрозу продовольственной безопасности целого региона руководитель крестьянского хозяйства «Витязь» Андрей Вороненков не взялся. Однако, говоря лишь об успехах и неудачах своего предприятия, заверил, что «провала не будет». Собеседник отдельно остановился на вопросах импортозамещения в сфере сельского хозяйства, напомнил, что 99% удобрений производится в России (за исключение части подкормок и микроэлементов). Зато более 50% средств защиты растений до сих пор привозится из-за рубежа. Впрочем, они, заверил Андрей Вороненков, в наличии. Только плати. И вот тут-то всё и упирается в паритет цен...
Оценки завершающемуся сельскохозяйственному сезону представители псковского АПК сегодня ставят разные. Да, «пятёрок» нет. Сложности с импортозамещением, температурные колебания весной, обильные осадки, санкции, хакерские атаки, неподъёмные кредиты… Всё это усложняет работу в этой отрасли. И тем не менее, большая часть наших собеседников убеждена, что ни о какой угрозе продовольственной безопасности речи нет и быть не может. И прогнозы на будущее, в этой связи, практически у всех из них сегодня позитивные.
Светлана Пикалёва